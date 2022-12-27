民眾黨中評委爆人頭黨員暴增 搶當中央委員目的曝光

民眾黨中央委員、中央評議委員選舉將於明年1月14日投票，目前正在進行候選人資格審查，民眾黨中評會主委林恕暉今天在臉書指出，有人頭黨代表候選人資格被撤銷後，人頭黨員卻還可以投票選黨代表，一旦有心人士掌握中央委員會，就能參與決定下屆民眾黨不分區立委排序。

林恕暉指出，在新實施的連記法下，黨代表每人可投三個中央委員候選人，兩個中評委候選人，有意參選下屆中央委員、中評委者紛紛組成「換票聯盟」，人頭黨員很可能持續發揮影響力，恐會影響下屆中央委員、中評委投票結果。

林恕暉觀察民眾黨員入黨情況，發現今年一至五月平均入黨人數約150人，六、七月已增加到200人，八月入黨大限前，單月暴增近800人入黨，尤其是高雄市單月暴增300人，新北市單月暴增超過100人，而這次高雄市出現7個「人頭黨代表」候選人、新北市出現5個「人頭黨代表」候選人，兩個暴增黨員的區域，竟然就是出現人頭黨代表候選人的區域，兩者顯然有直接關係。

林恕暉質疑，中央黨部有人算準今年底改選時間、私下通報操盤者，讓主謀、操盤者趕在8月9日可參加這次投票的入黨大限前，刻意選擇「應選黨代表席次多」的大選區，透過線上入黨機制灌入黨員，屆時可因大選區的候選人得票數高低落差大，以有限票數就能贏得黨代表席次，

林怒暉表示，雖然人頭黨代表被撤銷，但是人頭黨員還在，他們投給了誰，欠下人情的黨代表是分會因此受牽制、受操控？因此要求黨重視人頭黨員案。

至於為何要掌握民眾黨中央委員席次，林恕暉說，民眾黨中央委員會手握下屆不分區立委提名權，誰能入選不分區以及排序掌握在下屆中央委員手中，這也是他關注民眾黨人頭黨員、人頭黨代表案的主要因素。