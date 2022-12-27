快訊

蔡總統延長兵役蠻幹 是面子裡子都要的政治算計

教授主動媒合！論文寫手曝：博士論文一篇10萬 其他案子一篇3萬

嘉義文化路夜市「阿池魷魚肉羹」宣布歇業 闆娘：再不休息沒命花

民眾黨中評委爆人頭黨員暴增 搶當中央委員目的曝光

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨中評會主委林恕暉。（取自林恕暉臉書）
民眾黨中評會主委林恕暉。（取自林恕暉臉書）

民眾黨中央委員、中央評議委員選舉將於明年1月14日投票，目前正在進行候選人資格審查，民眾黨中評會主委林恕暉今天在臉書指出，有人頭黨代表候選人資格被撤銷後，人頭黨員卻還可以投票選黨代表，一旦有心人士掌握中央委員會，就能參與決定下屆民眾黨不分區立委排序。

林恕暉指出，在新實施的連記法下，黨代表每人可投三個中央委員候選人，兩個中評委候選人，有意參選下屆中央委員、中評委者紛紛組成「換票聯盟」，人頭黨員很可能持續發揮影響力，恐會影響下屆中央委員、中評委投票結果。

林恕暉觀察民眾黨員入黨情況，發現今年一至五月平均入黨人數約150人，六、七月已增加到200人，八月入黨大限前，單月暴增近800人入黨，尤其是高雄市單月暴增300人，新北市單月暴增超過100人，而這次高雄市出現7個「人頭黨代表」候選人、新北市出現5個「人頭黨代表」候選人，兩個暴增黨員的區域，竟然就是出現人頭黨代表候選人的區域，兩者顯然有直接關係。

林恕暉質疑，中央黨部有人算準今年底改選時間、私下通報操盤者，讓主謀、操盤者趕在8月9日可參加這次投票的入黨大限前，刻意選擇「應選黨代表席次多」的大選區，透過線上入黨機制灌入黨員，屆時可因大選區的候選人得票數高低落差大，以有限票數就能贏得黨代表席次，

林怒暉表示，雖然人頭黨代表被撤銷，但是人頭黨員還在，他們投給了誰，欠下人情的黨代表是分會因此受牽制、受操控？因此要求黨重視人頭黨員案。

至於為何要掌握民眾黨中央委員席次，林恕暉說，民眾黨中央委員會手握下屆不分區立委提名權，誰能入選不分區以及排序掌握在下屆中央委員手中，這也是他關注民眾黨人頭黨員、人頭黨代表案的主要因素。

民眾黨 投票

延伸閱讀

中評會主委指蔡壁如柯文哲關係生變 民眾黨：謠言

賴清德傾聽第一線民意 基層黨員狂轟民進黨敗選關鍵：黑金問題說不清

被張益贍說「九成有罪」、遭爆應訊吃素食便當 高虹安回應

選舉公報人頭照「比遺照還不如」嘉市候選人提選舉無效之訴

相關新聞

恩恩案衛福部「禁居隔自行就醫」、1922未協助 王必勝這樣回

監察院調查「恩恩案」結果出爐，中央、地方政府都難卸責，監察院監委均提出糾正，其中衛福部疾管署在民國109年2月發布實施「...

民眾黨中評委爆人頭黨員暴增 搶當中央委員目的曝光

民眾黨中央委員、中央評議委員選舉將於明年1月14日投票，目前正在進行候選人資格審查，民眾黨中評會主委林恕暉今天在臉書指出...

監察院為恩恩案糾正新北市府 新聞局：尊重中央意見

監察院調查「恩恩案」結果21日出爐，監察委員趙永清、蘇麗瓊、葉大華今舉行記者會說明，這起悲劇屬政府失靈，中央、地方政府都...

反對普發現金、振興券 郭國文拋針對性紓困

針對政府超徵4500億是否「還稅於民」，民進黨立委郭國文今天表示，以今年超徵的邏輯來看，重點在於低估「營所稅」，也就是低...

監委批侯友宜：恩恩案連見家屬都不肯 應更有溫度

監察院調查「恩恩案」結果21日出爐，監察委員趙永清、蘇麗瓊、葉大華今天舉行記者會說明。三位監委除了說明糾正衛福部與新北市...

還稅發現金1萬？ 中市府籲有餘裕應挹注地方重大建設

中央擬義務役期延長至一年，引發各界關注。台中市府表示，中央政策，市府會配合執行。至於還稅於民，如果中央還有餘裕，希望多挹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。