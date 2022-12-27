恩恩案監院調查出爐 洪申翰：戳破侯友宜謊話籲道歉

監察院調查「恩恩案」結果出爐，中央、地方政府都難卸責，均提出糾正；但調查報告也重點指出，新北市政府拒絕提供恩恩家屬相關錄音檔，對於相關疑點未能積極督促所屬妥為說明，有傷政府威信，處置失當。民進黨立委洪申翰批評新北市長侯友宜謊言連篇，惡意卸責，如今監察院報告戳破謊話，要求侯友宜出來面對恩恩家屬懺悔道歉。

洪申翰指出，恩恩案監察院調查報告出爐，從諸多調查與糾正內容已呈現的很清楚，侯友宜跟新北市府這半年來，其實一路說謊、推卸，例如侯友宜不依中央規定辦理，獨步創造「先找床位才能派車」的作業流程，因此出現了不應出現的81分鐘橫向聯繫，才讓岌岌可危的小生命，在漫長的等待中流逝生命。

洪申翰批評，侯友宜在出事後又扭曲法令，卸責中央，相比其他北部縣市以及中央規範，新北市的通報流程，明顯比其他縣市受理報案到確認送抵醫院的時間，高出兩三倍到二十倍，簡單來說，恩恩如果不是在新北市，恩恩還有一線生機，但侯友宜事後都不承認，還在用各種話術與騙術卸責。

洪申翰說，疫情中行政失當是讓人遺憾，但侯友宜最惡劣之處，是一路說謊、遮掩，甚至最後還想推給恩恩家屬，把自己的政治路鋪墊在踐踏受害者身上，監察院的調查報告，一一戳破侯友宜的惡行，要求出面對恩恩家屬懺悔道歉。