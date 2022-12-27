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唯一普發過現金...黃敏惠表態還稅於民「發1萬」 會刺激消費
今年總稅收估計可超過預算數4500億元，民進黨立委昨天群起疾呼中央「還稅於民」，包括英系立委喊發現金1萬元。對此，嘉義市長黃敏惠以國內唯一利用歲計賸餘普發現金的縣市，建議中央可以普發全體國人1萬元的振興消費現金，除不必再浪費印製成本，更可促進民間消費。
黃敏惠表示，財政部公告今年前11月全國賦稅收入初步統計，累計實徵淨額3兆797億元，已比全年預算數高出3554億元，預估全年超徵稅額可達4500億元；據統計，相關稅收成長情況，營利事業所得稅前11月實徵1兆138億元、成長46.9％；綜合所得稅課實徵6200億元、成長24.3％；營業稅則實徵5337億元、成長8.4％。
黃敏惠說，稅收的超徵主要來自於企業，相對的反觀社會底層民眾是很辛苦的，「中央發布的經濟數據看起來很亮眼，但是基層民眾卻是無感」；尤其是3年疫情對國人影響很大，嘉市有8成以上是服務業，受到的衝擊更是嚴重，這也是嘉市在去年發放2000元振興消費現金最主要的理由。
黃敏惠指出，主張經濟發展的果實要與全體國人所共享，建議中央可以普發全體國人1萬元的振興消費現金，除不必再浪費印製成本，更可促進民間消費，可讓經濟發展與復甦更為全面，也還財於辛苦的人民；中央不用擔心給現金，民眾會不消費，從嘉義市去年普發2000元振興消費現金的例子來看，民眾普遍反映會刺激消費力道，有助於促進內需經濟，有消費對於未來稅收更有正面效益。
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