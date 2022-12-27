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糾正衛福部與新北市府 監院：恩恩案屬政府失靈

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院表示，恩恩案屬政府失靈，中央地方均難卸責。記者蔡晉宇／攝影
監察院表示，恩恩案屬政府失靈，中央地方均難卸責。記者蔡晉宇／攝影

監察院調查「恩恩案」結果21日出爐，監察委員趙永清、蘇麗瓊、葉大華今天舉行記者會說明。三位監委表示，這起悲劇屬政府失靈，中央、地方政府都難卸責，因此提案糾正衛福部與新北市政府，促請確實檢討相關缺失，強化兒童緊急醫療應變措施。

今年4月14日，新北市中和區一名2歲名為恩恩的男童，因新冠肺炎重症送往雙和醫院，經治療後去世，恩恩父親認為送醫急救過程遭到延誤。

主查監委趙永清表示，衛福部疾病管制署在事發當時實施的感染管制措施，都是為成人設計，沒有考量到兒童的特殊情況，缺乏彈性；同屬政府機關，消防署在這方面就有較好的應變機制，衛福部顯有違失。

趙永清指出，恩恩家屬在案發當天，兩度進線1922防疫專線，表明小孩情況危急、聯繫新北市衛生單位困難，請求協助送醫；但1922防疫專線未能明確傳遞衛福部「緊急避難外出不罰」、「情況危急得自行就醫」訊息，也沒發揮協助聯繫衛生機關處理功效，客服中心時隔2個半小時才通知相關單位，主管機關難辭督導不周之責。

針對新北市政府違失部分，趙永清表示，新北市消防局未配合修正後的新北市消防應變指引，且其所屬的防疫派遣中心也沒發揮判斷輕重症分流的功能；消防局雖無延宕之故意，但疏於修正處理流程圖、教育訓練不足，導致雖設有防疫派遣中心，然名過其實。

蘇麗瓊批評，在恩恩案之前，派遣中心只接受衛生局指定個案，根本不接受民眾進案，離外界所想像的「派遣中心」差距甚大。葉大華表示，全案難以區分哪個機關責任較大，但比較大的問題確實是在衛生、消防單位間的橫向聯繫，若能落雙軌並進，引發效能不彰。

趙永清指出，本案情況危急，但檢視錄音譯文後發現，新北市消防局與家屬間之往來通話及消防局與衛生局間之往來通話，聯繫處理過程中竟有6通電話一再重複確認個案之姓名、出生年月日、身分證字號、地址等個資，顯示行政效能不彰。

趙永清表示，全案在就醫的過程，要經過約10個關卡，每個關卡若耽誤個1、2分鐘，就造成了「延誤81分鐘」的憾事，但對台灣醫療帶來諸多正面影響，促使衛福部亡羊補牢，修正放寬緊急自行就醫條件、明訂兒童重症警訊症狀、制定臨床治療準則、開設學齡前兒童就醫綠色通道等改善措施，保護許多兒童生命，站在這角度，「恩恩小朋友是天使」。

衛生局 衛福部

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