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兵役延長一年？ 張善政：還需通盤考量國際局勢及兩岸關係

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
張善政今出席工商婦女協會會長交接指出，兵役問題僅是國家安全一環，需做更通盤考量才是國家之福。記者翁唯真／攝影
張善政今出席工商婦女協會會長交接指出，兵役問題僅是國家安全一環，需做更通盤考量才是國家之福。記者翁唯真／攝影

目前台灣義務役為4個月，不過面對對岸的軍事擴張及挑釁，蔡英文總統今上午召開國安高層會議，預期將拍板兵役延長1年，而桃園年輕人多，桃園市長張善政今上午受訪指出，細節將待總統宣布，但要提醒國家安全非僅有兵役，整個國際局勢及兩岸關係都希望政府能做更通盤考量。

以目前兵役延長至1年方案而定，2005年次後役男將受影響，蔡英文預計今下午3時30分許召開記者會宣布，張善政今上午至中壢出席工商婦女協會會長交接受訪指出，今天蔡總統會有比較正式跟有細節的宣布，兵役問題是所有年輕人都很關心。

張善政說，要提醒就是說，其實國家的安全不是只有兵役，這僅是一個環節，要有整個國際局勢和兩岸的關係，這方面希望政府能做一個更大、通盤且大格局的考慮才是國家之福。

兵役 蔡英文 張善政

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