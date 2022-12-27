議長選後藍軍失和 曾俊傑：不置評國民黨家務事

國民黨丟失高雄市議會主導權，選後內部裂痕加劇。代表國民黨參選議長的陸淑美昨晚發文指二位曾姓議員（指曾麗燕、曾俊傑）企圖將敗選責任推給她，好從「吃裡扒外」惡名脫身，令人不齒。選後一直保持沉默的曾麗燕今天說，選輸就選輸了，接下來就是團結往前走，別再相互傷害。

與民進黨結盟、用無黨籍選上副議長的曾俊傑，昨天遭國民黨高雄市黨部考紀會決議開除黨紀，曾俊傑表示，議長選舉已經結束，他也已經退黨，即刻起對國民黨家務事不予置評，只希望陸淑美要輸得起、放得下，「曾麗燕已經含淚投票還要被她罵更委屈」。

國民黨在高雄市議會龍頭之爭敗陣，民進黨康裕成搭配曾俊傑，各以35票當選正副議長，國民黨陸淑美搭配陳美雅各拿28票，國民黨失去議會主導權，民無配正副議長是高雄縣市合併以來首見，也是民進黨在高雄第二次完全執政。

陸淑美昨晚臉書發文反擊指曾俊傑及前任議長曾麗燕為牟私利，幾乎造成黨的分裂，她為求黨籍同志日後能繼續團結，未有一句惡言，看到兩人繼續放話、裝清高，實在忍無可忍。陸揚言，若對方繼續胡亂說，她會將內幕全盤托出，由社會公評，看誰較難堪。

親陸淑美的一名市議員說，陸淑美盡全力想為國民黨攻下議長，也遵守黨內遊戲規則，協調過程曾麗燕頻頻讓陸淑美碰軟釘子，原本12月24日要請立法院前院長王金平出馬向曾麗燕請託，當天上午接連幾枚「震撼彈」，一切局勢對國民黨不利，王也就沒與曾麗燕碰面。

對此曾麗燕表示，她不知道王金平要來找她的事，她希望黨內紛擾趕快結束，大家往團結方向走，要往前看，別再相互攻擊、傷害。

曾俊傑等人一向挺曾麗燕，有人認為，曾俊傑陣前倒戈，曾麗燕不會不知情，卻沒協助黨化解危機。曾麗燕回應，每個人都有自主性，連家人都不一定能說得動，何況是影響誰一定要支持誰，她說，有些她覺得彼此互動不錯者，也不一定願意投她。