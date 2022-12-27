快訊

台大畢業證書加註「在職專班」 李家同：等於承認台大教育有問題

剩半個月考學測！今恐收兵役延長大禮 94年次男生崩潰

陶朱隱園頂樓夜宴曝光！謝金河讚「威京小沈」：人生永不止息代表

藍再批疫苗救濟審議怠惰：補助不到一成、四年才審得完

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨今批評政府疫苗救濟審議過慢又嚴格，要求應程序從簡、時程從速並且判定從寬。圖／國民黨團提供
國民黨今批評政府疫苗救濟審議過慢又嚴格，要求應程序從簡、時程從速並且判定從寬。圖／國民黨團提供

疫情接近尾聲，但許多疫苗不良反應者仍在等待救濟。國民黨立法院黨團今公布數據指出，7024件疫苗救濟案件中，目前只結案1495件，且通過救濟補助者很少，照此進度「四年才審得完」。國民黨立委鄭正鈐質疑，根據法規救濟審議最多只能拖到九個月，政府是不作為、還是怠惰？

鄭正鈐表示，到11月24止，共有7024件疫苗救濟案件，但今年只開了21次審議會議，衛福部部長薛瑞元九月底曾說會多開、加快審議會議，但這兩個月全看不出案件數字有消化更多。

此外從8月到11月，真的被判定狀況有關疫苗、要補助的案件平均比例低於一成，顯示不只慢、也沒從從寬認定，「政府到底有沒有誠意要解決疫苗審議和補助問題？」

國民黨立委李德維指出，政府官網聲稱審議救濟平均一件約需六個月，但有人已等超過一年，根本是遙遙無期，且有受害者律師提出政府不給補助原因，嚴格到可以列出八項原因，對於政府說要加速審查卻沒作為，國民黨表示遺憾，並要求衛福部加速因應。

國民黨團總召曾銘宗則批評，救濟審議牛步、嚴格，對打疫苗受害者是二度傷害，國民黨開類似記者會「是第七次了」，但政府都沒改善，呼籲政府拿出同理心，且薛瑞元答詢時曾答應兩年內審完，照此進度「可能四年後才審完」。

國民黨要求對於疫苗救濟審議，應該程序從簡、時程從速並且判定從寬。

疫苗 國民黨 薛瑞元

延伸閱讀

蘇貞昌為閣員失言道歉 薛瑞元：自己知道分寸了

影／BNT疫苗引爆郭台銘舌戰 蘇貞昌為薛瑞元這句話道歉了

限購藥品種類、盒數規畫進度 薛瑞元曝首波為此類藥品

薛瑞元嗆郭董 柯文哲：高端推銷員指責別人是BNT推銷員

相關新聞

綠提還稅於民 藍喊話：低薪每人發三萬

今年總稅收超過預算數（俗稱超徵稅收）估計可達4500億元，昨有多名民進黨立委提議應發現金等「還稅於民」。國民黨立法院黨團...

政府稅收超徵4500億 綠委提春節前普發現金、十倍券

今年政府總稅收估計超徵4500億元，因應疫情衝擊、通貨膨脹等因素，民進黨立委陳素月、莊競程、黃秀芳、許智傑、劉世芳等人今...

沈富雄籲賴清德辭副總統改當閣揆 提8點建議救綠營：保證有效

民進黨九合一選舉大敗，綠營檢討聲浪四起，蔡英文總統也辭去黨主席一職以示負責，並由副總統賴清德角逐民進黨黨魁。前立委沈富雄提出看法，認為民進黨若真要「大破大立」，賴清德必須勇於辭去副手之位改任閣揆，並提

議長選後藍軍失和 曾俊傑：不置評國民黨家務事

國民黨丟失高雄市議會主導權，選後內部裂痕加劇。代表國民黨參選議長的陸淑美昨晚發文指二位曾姓議員（指曾麗燕、曾俊傑）企圖將...

藍再批疫苗救濟審議怠惰：補助不到一成、四年才審得完

疫情接近尾聲，但許多疫苗不良反應者仍在等待救濟。國民黨立法院黨團今公布數據指出，7024件疫苗救濟案件中，目前只結案14...

【專家之眼】美國2023國防授權法對台灣的影響

12月23日，美國總統拜登簽署2023財年國防授權法，其年度預算為8580億美元，包括支持對台灣等國的軍事援助預算，授權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。