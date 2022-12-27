藍再批疫苗救濟審議怠惰：補助不到一成、四年才審得完

疫情接近尾聲，但許多疫苗不良反應者仍在等待救濟。國民黨立法院黨團今公布數據指出，7024件疫苗救濟案件中，目前只結案1495件，且通過救濟補助者很少，照此進度「四年才審得完」。國民黨立委鄭正鈐質疑，根據法規救濟審議最多只能拖到九個月，政府是不作為、還是怠惰？

鄭正鈐表示，到11月24止，共有7024件疫苗救濟案件，但今年只開了21次審議會議，衛福部部長薛瑞元九月底曾說會多開、加快審議會議，但這兩個月全看不出案件數字有消化更多。

此外從8月到11月，真的被判定狀況有關疫苗、要補助的案件平均比例低於一成，顯示不只慢、也沒從從寬認定，「政府到底有沒有誠意要解決疫苗審議和補助問題？」

國民黨立委李德維指出，政府官網聲稱審議救濟平均一件約需六個月，但有人已等超過一年，根本是遙遙無期，且有受害者律師提出政府不給補助原因，嚴格到可以列出八項原因，對於政府說要加速審查卻沒作為，國民黨表示遺憾，並要求衛福部加速因應。

國民黨團總召曾銘宗則批評，救濟審議牛步、嚴格，對打疫苗受害者是二度傷害，國民黨開類似記者會「是第七次了」，但政府都沒改善，呼籲政府拿出同理心，且薛瑞元答詢時曾答應兩年內審完，照此進度「可能四年後才審完」。

國民黨要求對於疫苗救濟審議，應該程序從簡、時程從速並且判定從寬。