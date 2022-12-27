政府稅收超徵4500億 綠委提春節前普發現金、十倍券

今年政府總稅收估計超徵4500億元，因應疫情衝擊、通貨膨脹等因素，民進黨立委陳素月、莊競程、黃秀芳、許智傑、劉世芳等人今天呼籲，「稅收紅利全民共享，普發現金，安心過年」，呼籲普發現金一萬元外，也要加強照顧弱勢階級，並且對於受到通膨衝擊的產業持續紓困。

根據主計總處日前發布薪資中位數，去年各階層薪資都有成長，惟極端高薪族群成長最快，大幅推升平均薪資，以致領不到平均薪資67萬元的人數占比升至68.31％，續創新高，因此，陳素月等人提出希望政府普發現金一萬元的主張。

陳素月指出，政府超徵稅收直接將利益分潤給民眾最有感，年關將至，家家戶戶都要消費，存起來的可能性不大，比起發振興券，可能對底層民眾使用較不方便，直接普發現金，與全民共享經濟成果最實在。

莊競程表示，中央政府連續四年歲計賸餘都超過千億元，明年度也編列1110億還債，創下22年來最高，顯示執政團隊恪遵財政紀律，對國家未來整體財政絕對是好事，期盼政府能寶雞暨成果與全民共享，普發現金一萬元外，同時要加強弱勢族群的紓困。

許智傑提到，近來接獲許多基層勞工受疫情的心聲，受疫情影響收入銳減，加上隔離政策導致無法活下去，除了希望政府發放現金一萬元外，同時思考發放振興券，發現金是紓困，振興券是振興經濟，兩者效果不同。許智傑還說，有勞工因為隔離影響生計，主張確診者再發一萬元現金。

對於要普發現金還是十倍券，劉世芳說，政府尚未討論定案，若以發現金一萬元計算，等同超過一半的超徵稅收，請求執政當局要看待疫情過後受衝擊經濟弱勢族群需求，希望能趕在春節前後普發現金一萬元或十倍券，對疫後振興才有幫助。