【專家之眼】美國2023國防授權法對台灣的影響

12月23日，美國總統拜登簽署2023財年國防授權法，其年度預算為8580億美元，包括支持對台灣等國的軍事援助預算，授權美國政府5年內提供台灣每年最多20億美元的無償軍援，以支持台灣對抗中國。

當日美國國會通過的綜合撥款法案，其中雖未包含對台灣的無償軍援，不過撥款法案授權美國國務院，提供台灣最多20億美元需償還的軍事融資直接貸款，沒有納入國防授權法同意的無償軍援，仍包括持續挹注至少四百萬美元，應用於「全球合作暨訓練架構」（GCTF），提供「外國軍事融資」（FMF）貸款，及規範美國在台協會經費可使用於「台灣學人計畫」。顯示雖有開支法源，但在第一年度不會有資金到位。

授權法還要求拜登政府解決軍售交付延宕的問題，加快對台軍售，並要求行政部門強化與台灣的軍事合作和培訓，授權美國總統為台灣打造區域應變軍備庫，並賦予台灣特定主要非北約盟國的同等待遇，因而得以優先取得美國超額防禦物資等等。

事實上，在撥款委員會公布前，該委員會成員希望對台灣提供貸款，以降低預算壓力，但外委會成員和台灣方面則希望爭取無償軍援。日前，參院民主黨籍外委會主席梅南德茲等兩院外委會兩黨重量級議員公開表示，敦促在撥款法案中，至少撥五億美元軍援給台灣，以及授權總統動用「總統撥款權」，從國防部庫存挪用價值十億美元的防衛物資或服務給台灣。

由於授權法與撥款法的立法是在不同委員會進行，對於撥款法案協商結果，參議院軍事委員會首席議員殷霍夫直言失望，這是拜登政府在國安領域又一失誤。參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆說，預算需求多樣，軍援台灣使用貸款將比贈款更能細水長流。

值得注意的是，美國2023年度國防授權法案，已將即將可能通過的《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act）部分條文納入，以降低後者的敏感度。因政策法的針對性明顯，而授權法只是美國的國防預算，但是其所可能發揮的作用將不會變化。

再者，授權法中首次提到「台灣學人計畫」（Taiwan Fellowship Program），美方將依此派員赴台交流兩年，包括學習中文與政治及印太問題等等，第二年還要到台灣政府與立法服務和訪問，其實這就是一種監軍，以便讓台灣政府更加配合美國的政策。

但是，台灣疑美派聲量日益增強，日前地方選舉執政黨大敗，已經是最佳佐證。雖然地方選舉的重點是地方事務，但從結構的角度觀之，民進黨各項政策的傲慢，自然與美國的積極撐腰有關，其中尤以延長兵役的計畫為甚，這明明就是要讓台軍當砲灰，而美方的壓力不可言喻，以致於政府難於定奪。如今美方變本加厲，再加上強拉台積電赴美設廠，其拉台抗中與自保晶片的策略，必將對於民進黨2024的大選造成毀滅性的傷害。