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綠提還稅於民 藍喊話：低薪每人發三萬

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召曾銘宗今表示，國民黨提議對平均每月薪資收入三萬元以下的低薪者，每人發三萬元，而弱勢的中低收入戶，每戶發十萬。圖／國民黨團提供
國民黨立法院黨團總召曾銘宗今表示，國民黨提議對平均每月薪資收入三萬元以下的低薪者，每人發三萬元，而弱勢的中低收入戶，每戶發十萬。圖／國民黨團提供

今年總稅收超過預算數（俗稱超徵稅收）估計可達4500億元，昨有多名民進黨立委提議應發現金等「還稅於民」。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今表示，國民黨早在今年初及年中都提過類似建議，歡迎民進黨跟進，黨團建議平均月薪資收入三萬元以下的低收者每人發三萬元，中低收入戶每戶發十萬元。

曾銘宗今在立法院受訪表示，去年稅收超收4000億，今年預估到4500億，國民黨團早就開過類似記者會提議還稅於民，現在民進黨就是「收稻尾（指收割他人成果）」。

曾銘宗指出，現在實質薪資倒退、萬物齊漲，對於經濟弱勢者衝擊最大，國民黨提議對平均每月薪資收入三萬元以下的低薪者，每人發三萬元，而弱勢的中低收入戶，每戶發十萬。

曾銘宗表示，雖被「收稻尾」，但好的主張歡迎綠營跟進，不過還是跟得太慢，呼籲「蔡政府趕快醒過來」。

曾銘宗也批評，雖然稅超收，但政府債臺高築、負債將高達6.3兆，包括前瞻8400億、防疫8400億等特別預算，錢都沒花在刀口上，若超收的錢要拿來還債國民黨也支持，但政府也沒這樣做，乾脆還稅於民。

國民黨 民進黨 薪資

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