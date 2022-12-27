沈富雄籲賴清德辭副總統改當閣揆 提8點建議救綠營：保證有效

民進黨九合一選舉大敗，綠營檢討聲浪四起，蔡英文總統也辭去黨主席一職以示負責，並由副總統賴清德角逐民進黨黨魁。前立委沈富雄提出看法，認為民進黨若真要「大破大立」，賴清德必須勇於辭去副手之位改任閣揆，並提出8點建議，「良藥苦口，保證有效」。

沈富雄昨（26日）在臉書發文指出，民進黨「準主席」賴清德已下鄉傾聽黨員心聲，也坦承論文抄襲與黨內黑金，「不過，這只是症狀療法，基本體質的起死回生，必須大破大立」。他指出，賴清德勇敢辭去副總統，自己當閣揆，才是真正的「大破大立」。

沈富雄也向綠營「獻策」8點，「良藥苦口，保證有效；是否一試，全看膽識。」

一、黨主席選而不競，就不要動員催票，視投票率檢測改革能量，並決定出手的力道。

二、就任黨主席後，應即宣佈：

(1)成立2024不分區立委提名小組，以示大公無私。

(2)中評會照常運作。

(3)其餘「黨政」視為「國政」，弱化甚至虛級化黨中央。

三、蔡總統不宜去遊山玩水，應閉門思過，除重大國安議題外，宜少干政，主動「類跛腳化」。

四、賴清德辭去副總統並向總統請纓，願組閣扛下重任。副總統一職依法虛懸。

五、蔡總統依法命賴清德組閣。

六、賴清德奉命組成戰鬥內閣，以全新面貌力拚V型反轉，沒有包袱無需悔過。

七、投票前一個月正式請假全力拚選舉。

八、選贏，名正言順繼續兼任黨主席，選輸，辭黨主席，民進黨淪為在野黨。

網友看了紛紛表示這些建言民進黨是聽不進去的：「您的苦心孤詣，但願綠營的核心能聽得進去」、「很難啦！ 大勢已去」、「任何一個政客都不會做您建議的選擇，您的建議是給聖賢政治家的，而不是給機關算盡的政客的」、「大佬，您是憂國憂民，民進黨裡誰不是為錢為權，你們層面不同，沒用的…」、「若依照大老的建議，也要小英總統肯『釋權』啊」。