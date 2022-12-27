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南投立委補選 明年3月4日投票

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣長許淑華（右）就職，中央選舉委員會發布，明年3月4日辦理南投第2選舉區立委缺額補選。圖／本報資料照
南投縣長許淑華（右）就職，中央選舉委員會發布，明年3月4日辦理南投第2選舉區立委缺額補選。圖／本報資料照

南投縣長許淑華前天就職後，中選會公告，南投第2選區立委補選明年3月4日舉行，並於1月9至13日登記，藍綠有多人表態，等黨中央徵召，登記日前會推出候選人。外傳參選南投縣長失利的蔡培慧呼聲最高，藍營部分將團結應戰。

中選會指出，南投縣第2選舉區選出的立委許淑華當選南投縣長，並已宣誓就職，該立委缺額依法應於明年3月24日前補選完成，經委員會議討論通過，補選投票日訂於3月4日，1月9日至13日受理候選人登記申請。

針對南投立委補選，國民黨志在必得，目前國民黨南投縣黨部前主委林儒彬、縣議員宋懷琳及游灝都已表態爭取；民進黨參選縣長落敗的蔡培慧、集集鎮長陳紀衡、前議員賴燕雪、林永鴻及前縣黨部執行長曾琮愷等，均傳出有意參選，藍綠都拍板均由黨中央徵召參選。

外傳民進黨以蔡培慧呼聲最高。蔡培慧表示，她相信黨中央會推出最佳人選。陳紀衡認為，黨內徵召人選，不能單以關注度或民調作為提名基礎，希望黨中央多方考量，挑選出最具爆發力、接地氣的候選人。

民進黨南投縣黨部表示，已將有意參選或被推薦的5人名單，提報給黨中央，黨中央正在評估、協調徵召人選，一定會在受理登記期限內推出候選人。

國民黨南投縣黨部也表示，黨內徵召人選，由黨中央全權處理，徵召前的民調、徵詢地方意見持續進行中，縣黨部靜候黨中央指示；藍營已有默契，不論立委補選對手是誰，藍軍在推出人選後，都會團結應戰，力保許淑華的立委職缺。

蔡培慧 許淑華 立委補選 陳紀衡 林儒彬 賴燕雪

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