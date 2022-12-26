中評會主委指蔡壁如柯文哲關係生變 民眾黨：「謠言」

民眾黨中評會主委林恕暉今在臉書指，前立委蔡壁如和黨主席柯文哲關係生變，起因是外傳蔡壁如想選黨主席，引發柯不滿。蔡壁如否認，僅簡短說「這個黨最不缺的就是謠言」；民眾黨立院黨團總召邱臣遠也說，是沒有根據的謠言。

林恕暉說，「蔡壁如原本布局參選黨主席、擴大在下屆中央委員會勢力」，因此邀請各地支持者大量吸納黨員；本月民眾黨初遴選第二屆黨代表時，調查出人頭黨員案，柯認定是蔡壁如所為，兩人單獨對質互不相讓、大吵一架。