中評會主委指蔡壁如柯文哲關係生變 民眾黨：謠言
民眾黨中評會主委林恕暉今在臉書指，前立委蔡壁如和黨主席柯文哲關係生變，起因是外傳蔡壁如想選黨主席，引發柯不滿。蔡壁如否認，僅簡短說「這個黨最不缺的就是謠言」；民眾黨立院黨團總召邱臣遠也說，是沒有根據的謠言。
林恕暉說，「蔡壁如原本布局參選黨主席、擴大在下屆中央委員會勢力」，因此邀請各地支持者大量吸納黨員；本月民眾黨初遴選第二屆黨代表時，調查出人頭黨員案，柯認定是蔡壁如所為，兩人單獨對質互不相讓、大吵一架。
民眾黨發言人楊寶楨表示，林指柯、蔡「兩人單獨對質，大吵一架」兩位當事人都已否認，且既然是單獨談話，林又從何得知？林自許成為推動台灣民主前進的政治工作者，卻未實事求是，實為諷刺，提醒他在利用民眾黨中評委身分獲取政治利益的同時，也應完成該職務所應盡之義務。
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