快訊

爭議連環爆！宋逸民教會曝32字聲明 星教友傾巢力挺：奉獻沒被強迫

為博客來清潔阿姨發聲卻被解除委託 同業為律師抱不平：真的會傷心

國防兵力結構調整3亮點 導入美軍訓練、大幅調升薪資

中評會主委指蔡壁如柯文哲關係生變 民眾黨：謠言

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨黨主席柯文哲（右）、前立委蔡壁如（左）。 圖／聯合報系資料照片
民眾黨黨主席柯文哲（右）、前立委蔡壁如（左）。 圖／聯合報系資料照片

民眾黨中評會主委林恕暉今在臉書指，前立委蔡壁如和黨主席柯文哲關係生變，起因是外傳蔡壁如想選黨主席，引發柯不滿。蔡壁如否認，僅簡短說「這個黨最不缺的就是謠言」；民眾黨立院黨團總召邱臣遠也說，是沒有根據的謠言。

林恕暉說，「蔡壁如原本布局參選黨主席、擴大在下屆中央委員會勢力」，因此邀請各地支持者大量吸納黨員；本月民眾黨初遴選第二屆黨代表時，調查出人頭黨員案，柯認定是蔡壁如所為，兩人單獨對質互不相讓、大吵一架。

民眾黨發言人楊寶楨表示，林指柯、蔡「兩人單獨對質，大吵一架」兩位當事人都已否認，且既然是單獨談話，林又從何得知？林自許成為推動台灣民主前進的政治工作者，卻未實事求是，實為諷刺，提醒他在利用民眾黨中評委身分獲取政治利益的同時，也應完成該職務所應盡之義務。

民眾黨黨主席柯文哲（左4）、前立委蔡壁如（左2）。 圖／聯合報系資料照
民眾黨黨主席柯文哲（左4）、前立委蔡壁如（左2）。 圖／聯合報系資料照

蔡壁如 民眾黨 楊寶楨

延伸閱讀

沒柯文哲茫茫然？王世堅吐真心話：過去整他，現被整剛好

傳與柯文哲大吵 蔡壁如：民眾黨最不缺謠言

直擊柯文哲重返台大上班首日 快走16分鐘 沒騎世堅小摺

影／柯P回來了 卸下台北市長首日 柯文哲步行到台大醫院上班

相關新聞

暗指侯友宜？朱立倫說拚市政最重要 趙少康指做好市長和選總統沒衝突

針對中廣董事長趙少康在上周舉辦的「戰鬥藍感恩茶會」上點名國民黨主席朱立倫主席、新北市長侯友宜以及鴻海創辦人郭台銘，都是代...

恩恩案糾正衛福部新北市府 監委27日開記者會說明

監委趙永清、葉大華、蘇麗瓊調查「恩恩案」後，提出調查報告並糾正衛福部及新北市政府；3名監委明天上午將在監察院舉行記者會，...

中評會主委指蔡壁如柯文哲關係生變 民眾黨：「謠言」

民眾黨中評會主委林恕暉今在臉書指，前立委蔡壁如和黨主席柯文哲關係生變，起因是外傳蔡壁如想選黨主席，引發柯不滿。蔡壁如否認...

陳琬惠周三宣誓成立委 靠努力累積成外界眼中「幸運」

民眾黨立委高虹安宣誓就職新竹市長，不分區立委遺缺由黨團主任陳琬惠遞補，中選會副主委陳朝建今天到民眾黨團頒發立委當選證書；本周三上午陳...

側翼還在怪中國 破解「以反認知作戰進行認知作戰」的四大手法

民進黨在縣市長敗選後進行檢討與反省同時，若干色彩濃厚的民間組織，大張旗鼓宣傳這次大選的認知作戰，頗有將選舉結果關鍵因素推導為中國的認知作戰的意味。事實上，近年來以反認知作戰進行認知作戰，早已不是什麼新鮮事，手法也越來越容易看穿。有趣的是，這些倡議的民間團體，多半有濃厚的民進黨政府官方色彩，在其打側翼的同時，本身就是側翼的角色，再明顯不過。

抖音禁令應擴及民間？羅秉成：審慎研商有無修法必要性

行政院今（26）日下午4時召開國家資通安全會報針對「資安推動策略及重要工作」與「危害國家資通安全產品現況盤點與後續管理措...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。