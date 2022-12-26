陳琬惠周三宣誓成立委 靠努力累積成外界眼中「幸運」

民眾黨立委高虹安宣誓就職新竹市長，不分區立委遺缺由黨團主任陳琬惠遞補，中選會副主委陳朝建今天到民眾黨團頒發立委當選證書；本周三上午陳琬惠將宣誓就職立委。

當選證書上寫道，依據公職人員選罷法第73條規定，陳琬惠遞補當選第十屆不分區立委。她在臉書上分享此事，並寫下「莫忘初衷，為民服務，琬惠準備好了！」民眾黨秘書長謝立功也公開祝賀陳琬惠眾望所歸，將代表民眾黨深耕地方，造福鄉里。

陳琬惠接受本報訪問時表示，自己來自社運，關注婦女、人權等議題已經20多年，坦言接任立委「很意外」，但感謝這樣的機會，能用不同的角色，繼續為民服務，從社運界轉換跑道到政壇，首次投入地方選舉，雖未勝選，但在宜蘭縣得到16412票（6.98%）會永銘於心，往後也會繼續在中央為民發聲，深耕地方，兌現選舉時的承諾。

擔任民眾黨立院黨團主任三年多，她表示，自己在程序上熟悉，但在質詢上還是新生的角色，問政風格、方向都還在揣摩中，與黨內其他委員已有很好的默契，未來也會繼續合作，協同作戰；將繼續關注社福、長照、青年創業和地方創生等議題。

陳琬惠半年來心情五味雜陳。今年六月底投入地方選戰，書畫家父親陳再發七月初病逝，九月蔡壁如閃辭立委，吳欣盈遞補；高虹安選情牽動著她的下一步，但陳琬惠表示，前幾個月蠟燭多頭燒，要打自己選戰、兼顧黨團運作，「忙到沒時間想」，開票當晚同時面對選舉失利和遞補立委情況，強調不管什麼位置、角色，宗旨都是希望為人民服務。