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暗指侯友宜？朱立倫說拚市政最重要 趙少康指做好市長和選總統沒衝突

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
新北市長侯友宜昨天宣誓就職，並向新北市民鞠躬敬禮致謝。記者胡經周／攝影
新北市長侯友宜昨天宣誓就職，並向新北市民鞠躬敬禮致謝。記者胡經周／攝影

針對中廣董事長趙少康在上周舉辦的「戰鬥藍感恩茶會」上點名國民黨主席朱立倫主席、新北市長侯友宜以及鴻海創辦人郭台銘，都是代表國民黨角逐2024總統非常好的人選。對於朱立倫回應：「剛上任的首長全力拚市政最重要」，趙少康今天強調，拚市政當然很重要，「但好好做市長跟好好選總統並沒有衝突，選上總統可以把市政做得更好」。

趙少康指出，侯友宜、郭台銘及朱立倫都是藍營的優秀人才，雖然侯昨天剛開啟新北市長第二任期，但是可以一面好好做市長，一面好好選總統，看選民的決定。趙少康認為，好好做市政固然重要，但好好選總統更重要，且選上總統可以把市政做得更好，只要有好的接班人和中央全力支持。

趙少康說，在上周六的感恩茶會上，他於卡片上寫下「期望2024下架民進黨」的耶誕願望，不但要贏回總統，也要贏回立法院及立法院長。他呼籲，透過民主機制找出最有機會勝選的人，以下架民進黨為唯一目標，才能確保兩岸和平、能源無缺、終結黑金治國。

新北市長 趙少康 朱立倫 侯友宜

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