曾俊傑倒戈 徐巧芯罵：愛跟民進黨合作就讓他去

新科高雄市副議長曾俊傑陣前倒戈，突襲式地退出國民黨並與民進黨合作。台北市議員徐巧芯今天說，對於昨天跑票的議員她每個都想罵「垃圾」，曾俊傑臉皮太厚了，愛跟民進黨合作就讓他去。

徐巧芯上午到直播節目「誰來早餐」接受媒體人朱凱翔專訪，兩人聊到昨天各縣市的議會正副議長選舉。

徐巧芯說，曾俊傑臉皮太厚了，她特別去看曾俊傑這次選舉的得票狀況，發現幾乎是吊車尾選上的，這次還好意思這樣，現在好像當上了副議長就覺得自己很厲害，但她要說塞翁失馬焉知非福，必須被開除，就讓他去，曾俊傑愛跟民進黨合作就去。

徐巧芯說，很多議題有大家會有不同理念，政黨是多元的，在某些議題上跑票沒有到要開除的程度，因為是為了理念而投，但正副議長沒有理念跟議題成分，對市民也沒有任何影響，就是排案、審案、進度，就是主持會議流程。

對於曾俊傑說假投票投不下去，徐巧芯說，這就是輸不起，本身已經很丟臉了，他們北市議員也不是第一輪就把人選投出，北市的副議長還進到第二輪，假投票不會顯示姓名，這是意志展現的最好保障，現在曾俊傑覺得有副議長，好像很「大尾」，會背叛的人終究會被判，對於曾俊傑和民進黨會合作多愉快，她存疑。