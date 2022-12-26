快訊

影／悲慘耶誕禮物 男大生騎機車「犁田」撞保時捷恐賠數十萬元

世足賽／梅西超迷信！比賽時腳踝綁著紅絲帶4年 化解不幸詛咒

限購「含乙醯氨酚」退燒藥？ 王必勝：希望不要走到實名制這步

原要選副議長卻投民進黨 國民黨台南議員李文俊有話說

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市國民黨議員李文俊原本代表黨爭取副議長，不料竟然跑票支持民進黨，地方一片譁然。他今天回應媒體指自己「一路走來始終如一」，是「國民黨故意要弄我」，要他和無黨籍原議長郭信良合作、又不能「保證郭信良不會找別人搭檔」，而且郭「沒誠意搭檔」，議長票才選擇投民進黨邱莉莉，昨晚已宣布退黨，沒規畫加入民進黨團。

李文俊選前與郭信良搭檔參選副議長，昨天竟投邱莉莉。國民黨市議會黨團要求開除黨籍。李文俊昨天未說明跑票原因，今天表示自己的決定沒有錯，支持者要怪國民黨與郭信良。

李文俊稱當初國民黨團先決議尋求與其他黨團結合，他打算等邱莉莉與郭信良陣營開出最有利條件再選擇，就是要為國民黨拿下1席副議長。不料國民黨市黨部要求須與郭搭配，讓他自己頓失籌碼，又聽到消息「郭暗中要跟別人搭配」，民進黨正國會6議員票不會投自己。

李文俊強調一路走來始終如一，就是幫國民黨拿下1席副議長，但對國民黨的作法很失望，「國民黨是故意要弄我」。

國民黨 郭信良 民進黨

延伸閱讀

支持者錯愕！台南市議長選舉李鎮國跑票 千文回應尊重黨中央去留

影／國民黨台南市副議長李文俊「倒戈」投民進黨 他這樣回應

藍副議長跑票支持 台南新任議長邱莉莉：邀加民進黨團

南市議長選舉／蔡育輝：李文俊跑票 應被選民唾棄

相關新聞

原要選副議長卻投民進黨 國民黨台南議員李文俊有話說

台南市國民黨議員李文俊原本代表黨爭取副議長，不料竟然跑票支持民進黨，地方一片譁然。他今天回應媒體指自己「一路走來始終如一...

曾俊傑倒戈 徐巧芯罵：愛跟民進黨合作就讓他去

新科高雄市副議長曾俊傑陣前倒戈，突襲式地退出國民黨並與民進黨合作。台北市議員徐巧芯今天說，對於昨天跑票的議員她每個都想罵...

送蔣萬安一幅蔣中正肖像當禮物 王世堅喊話：你沒犯錯空間

台北市長蔣萬安今天正式上任第一天，下午赴議會出席第14屆第一次成立大會，民進黨議員王世堅送上故總統蔣中正肖像當第一份禮物...

林志穎電動車事故引關注 立委促運安會防患未然

國家運輸安全調查委員會主委楊宏智今天在預算審查時，主動提到藝人林志穎駕駛電動車發生火燒車事件及電動巴士議題，一度引發朝野...

影／輝扁時代新生兒成長都衰退 馬英九：台東增加不容易

台東縣長饒慶鈴今天在19屆縣長就職慶祝活動，細數過去4年政績，從台東觀光成長、醫療提升，更強調要讓台東成為南島文化首都，...

綠委主張還稅於民「每人近2萬」 陳亭妃：任何形式都好

今年總稅收估計可超過預算數新台幣4500億元，民進黨立委何志偉今天表示，超收稅金應該要直接還財於民，換算每個人可以分配到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。