原要選副議長卻投民進黨 國民黨台南議員李文俊有話說

台南市國民黨議員李文俊原本代表黨爭取副議長，不料竟然跑票支持民進黨，地方一片譁然。他今天回應媒體指自己「一路走來始終如一」，是「國民黨故意要弄我」，要他和無黨籍原議長郭信良合作、又不能「保證郭信良不會找別人搭檔」，而且郭「沒誠意搭檔」，議長票才選擇投民進黨邱莉莉，昨晚已宣布退黨，沒規畫加入民進黨團。

李文俊選前與郭信良搭檔參選副議長，昨天竟投邱莉莉。國民黨市議會黨團要求開除黨籍。李文俊昨天未說明跑票原因，今天表示自己的決定沒有錯，支持者要怪國民黨與郭信良。

李文俊稱當初國民黨團先決議尋求與其他黨團結合，他打算等邱莉莉與郭信良陣營開出最有利條件再選擇，就是要為國民黨拿下1席副議長。不料國民黨市黨部要求須與郭搭配，讓他自己頓失籌碼，又聽到消息「郭暗中要跟別人搭配」，民進黨正國會6議員票不會投自己。

李文俊強調一路走來始終如一，就是幫國民黨拿下1席副議長，但對國民黨的作法很失望，「國民黨是故意要弄我」。