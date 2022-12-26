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送蔣萬安一幅蔣中正肖像當禮物 王世堅喊話：你沒犯錯空間

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨議員王世堅送蔣萬安上任的第一分禮物就是「蔣中正肖像」。圖/引用直播
民進黨議員王世堅送蔣萬安上任的第一分禮物就是「蔣中正肖像」。圖/引用直播

台北市長蔣萬安今天正式上任第一天，下午赴議會出席第14屆第一次成立大會，民進黨議員王世堅送上故總統蔣中正肖像當第一份禮物，並說，蔣中正74年前用槍砲維護政權，74年後的今天，蔣萬安選上台北市長，這是歷史的弔詭，「今天要把蔣曾祖父的玉照送給你，是要提醒你沒有犯錯的空間」。

今天北市議會第14屆第一次會議成立大會，蔣萬安今天出席，在介紹市府首長前，王世堅以權宜問題發言，表示這是蔣正式第一天到議會，也是蔣44歲生日，他特別準備一份禮物送給蔣市長。蔣沒有親手接下，而是由幕僚收下。

王世堅說，74年前，蔣的曾祖父轉進到台灣，用槍砲維護政權，這當中隱藏很多台灣社會的委屈和血淚，這是歷史的弔詭。因為74年後的今天，蔣選上首都北市長，他今天要把蔣曾祖父的玉照送給蔣萬安。

王世堅對蔣萬安說，「我是希望提醒你，這蔣市長你沒有犯錯的空間，用槍砲當上的，都被台灣社會割捨掉，更何況是用選票的。」這是歷史的弔詭，也是很好教訓，你沒有犯錯的空間，因為民意就是一切，選票就是一切。

對於王世堅送蔣中正肖像給蔣萬安，國民黨議員吳世正也登記發言表示，歷史功過應該留待世人評價，不是政治人物或民代評論，不過今天是蔣萬安生日，但看到蔣公遺像出現在台北市議會，這個表示大家沒有遺忘老蔣總統，當然也不會遺忘市長的祖父「小蔣」經國先生。

民進黨議員王世堅送蔣萬安上任的第一分禮物就是「蔣中正肖像」。記者林麗玉／攝影
民進黨議員王世堅送蔣萬安上任的第一分禮物就是「蔣中正肖像」。記者林麗玉／攝影
民進黨議員王世堅送蔣萬安上任的第一分禮物就是「蔣中正肖像」。圖/引用直播
民進黨議員王世堅送蔣萬安上任的第一分禮物就是「蔣中正肖像」。圖/引用直播

蔣萬安 台北市長 王世堅

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