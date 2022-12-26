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影／輝扁時代新生兒成長都衰退 馬英九：台東增加不容易

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
饒慶鈴、馬英九、饒穎奇及其夫人會後共同合影留念。記者卜敏正／攝影
饒慶鈴、馬英九、饒穎奇及其夫人會後共同合影留念。記者卜敏正／攝影

台東縣長饒慶鈴今天在19屆縣長就職慶祝活動，細數過去4年政績，從台東觀光成長、醫療提升，更強調要讓台東成為南島文化首都，也感謝大家支持她繼續綻放台東藍；前總統馬英九稱讚饒的生育政策，今年新生兒已比去年同期增加101名，非常不容易。

馬英九稱讚饒慶鈴以女性特質、完成多項政績，讓台東縣，醫療照顧提升，新生兒生育補助也提高到最高，這些政策讓台東今年1到11月新生兒人數，比去年同期多101人，是非常難得政績。

馬英九指出，不要小看這101個新生兒增加，因為過去幾十年，前總統李登輝執政12年，新生兒減少5萬8000人，前總統陳水扁執政8年，新生兒減少10萬1000人。

馬英九說，他當總統8年，新生兒總算沒有減少，增加1萬5000人，他非常開心，雖然孩子都不是他的，但對於一個執政政府，人口要增加真的非常不容易。

台東縣政府今天在台東文化藝文中心，以辦喜事方式、舉辦縣長宣誓就職慶祝活動，除歌舞表演，饒慶鈴也向鄉親說明未來4年執政方向，前總統馬英九、總統府前資政饒穎奇、陳樹菊、遠見和天下文化出版公司創辦人高希均及近千位鄉親受邀參加。

饒慶鈴細數過往4年正積極為來4年展望，感謝台東、感謝所有支持她的人。記者卜敏正／攝影
饒慶鈴細數過往4年正積極為來4年展望，感謝台東、感謝所有支持她的人。記者卜敏正／攝影
高希均贈送饒慶鈴星雲法師墨寶「平安」。記者卜敏正／攝影
高希均贈送饒慶鈴星雲法師墨寶「平安」。記者卜敏正／攝影
馬英九稱讚饒慶鈴，推動各改策帶動台東發展。記者卜敏正／攝影
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馬英九 新生兒

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