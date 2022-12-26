疫情連六天升 本土+1萬4162例 大增近四成

一個政黨是不是真心要終結黑金？還是「口嫌體正直」？每一屆的正副議長選舉是檢驗真相的最好方法。 12月25日全國各縣市議會舉行正副議長選舉，所有的人都在看一個城市：台南市。為防範正副議長選舉發生「意外」，警車分別從議員服務處一路護送議員到市議會，或者由便衣刑警護送。每位進入議會的新科議員及人士要經過金屬探測棒檢查，安檢規模幾乎是總統維安的等級。民主聖城台南市彷彿是電影鏡頭下的高譚市，風聲鶴唳。

2022-12-26 14:00