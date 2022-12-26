疫情連六天升 本土+1萬4162例 大增近四成
新冠肺炎連六天上升，國內今天新增1萬4162例本土個案，較上周一增加37.3%。另新增72例境外移入、14例死亡個案。疫情監測組組長周志浩表示，病例和上周相比增加很多，疫情正在快速增加的階段，希望民眾該接種疫苗盡快接種，也要做好個人防疫措施，。
今日新增本土病例，為6,628例男性、7,525例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,812例)，台中市(1,827例)，桃園市(1,691例)，高雄市(1,451例)，台北市(1,446例)，台南市(1,144例)，彰化縣(652例)，新竹縣(641例)，新竹市(426例)，苗栗縣(365例)，屏東縣(273例)，雲林縣(271例)，南投縣(223例)，宜蘭縣(192例)，基隆市(174例)，嘉義縣(161例)，花蓮縣(143例)，嘉義市(89例)，金門縣(80例)，台東縣(54例)，澎湖縣(46例)，連江縣(1例)。
今日新增14例本土病例死亡個案，為11例男性、3例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、11例未接種3劑以上疫苗。確診日介於今年11月29日至12月23日，死亡日期介於12月17日至12月23日。
今日新增72例境外移入個案中，為38例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自韓國(2例)，中國、日本、英國及泰國(各1例)移入，另66例感染國家調查中。入境日期介於今年11月29日至12月24日。
指揮中心統計，截至目前國內累計871萬3634例確診，分別為3萬9514例境外移入，867萬4066例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
2020年起累計1萬5113例死亡病例，其中15,096例本土，個案居住縣市分布為新北市2,948例、台北市1,644例、台中市1,608例、高雄市1,482例、台南市1,126例、桃園市1,120例、彰化縣950例、屏東縣585例、雲林縣497例、南投縣492例、苗栗縣414例、嘉義縣392例、宜蘭縣322例、基隆市313例、花蓮縣262例、嘉義市258例、新竹縣254例、台東縣192例、新竹市163例、金門縣37例、澎湖縣37例；另17例為境外移入。
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