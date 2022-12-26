綠委主張還稅於民「每人近2萬」 陳亭妃：任何形式都好

今年總稅收估計可超過預算數新台幣4500億元，民進黨立委何志偉今天表示，超收稅金應該要直接還財於民，換算每個人可以分配到將近2萬元；民進黨立委陳亭妃則說，希望政府能夠提出「全民共享」的方案，不管是現金也好、振興券也好，建請行政院儘速進行跨部會決策。

何志偉透過臉書發文表示，民生問題相當重要，4500億的「超收稅金」應該要直接「還財於民」，如此才會讓人民真正有感，不要忘記任何的政府都是為了人民存在。

何志偉說，現在政府超徵這麼多稅金，他按了計算機算一算，一個人最少可以分配到將近2萬元，希望政府不要追求財政紀律的數字漂亮，而是要真正把老百姓的錢，好好地進行使用，現在台灣的貧富差距擴大，應該要直接發現金，把超徵的稅金發還給人民，這是他們應得的錢。

陳亭妃今天也發布新聞稿指出，有關今年總稅收實徵數大於預算數，預計可超過預算數新台幣4500億元，各界紛紛期盼「還稅於民」一事，自己支持「還稅於民」計畫，不論是用什麼形式，就是要讓人民有感。

陳亭妃說，這幾年在新冠肺炎疫情影響之下，很多弱勢家庭受到相當大的衝擊，弱勢族群更加弱勢，生活快過不下去，同時一般家庭也受到影響，學生學貸還不出來，中小企業、餐飲旅宿業營收形成低谷，不論是雇主還是勞工，生活都過得苦哈哈。

陳亭妃認為，如果在預算達標的情況下，政府可以提出「全民共享」的方案，不管是現金也好、振興券也好，只要能讓經濟復甦，將資源真正用在刀口上，就是要讓人民有感，建請行政院儘速進行跨部會決策，提出配套措施，早日讓民眾受惠，有助於維持民生發展。