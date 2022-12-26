綠委反對政府普發現金解決民怨 底層紓困才是苦民所苦

財政部預估今年稅收有望超徵4500億，導致還財於民、普發現金的主張不斷浮出，民進黨立委郭國文今天說，超徵不是超收稅，而是稅收高於編列的預算，主要原因是政府低估景氣，他認為在貧富差距逐年擴大的狀況下，不應該普發現金，而是要「針對性紓困」來照顧底層民眾。

郭國文透過新聞稿說明，每年的預算是由政府預估徵收的稅進行編列，但是從今年1至11月的趨勢推估，財政部大幅低估「營業所得稅」的收入，才會出現超徵的狀況，這不是政府多收稅，更不是政府貪財而剝削百姓。

對於政府低估營利所得，郭國文認為，這代表民眾的消費超出預期，也就是政府低估景氣，政策創造出來的經濟附加價值比預期高，然而由於民眾對於超徵的誤解，導致抱怨連連，認為超徵應該以普發現金的模式還財於民，但是只要了解超徵不是超收，就不會有相對剝奪感。

郭國文強調，超徵的稅收若用普發的方式回歸民間，這是枉費政府的功能，尤其貧富差距逐年擴大，更在去年創下10年新高的狀況下，政府背負照顧弱勢的角色，所以與其普發現金更應該主張「針對性紓困」。

郭國文說，從數據調查上可以發現，社會後40%的民眾，可支配所得以1年3000、5000元在成長，但是以今年通貨膨脹逼近3%的高通膨換算，可支配所得其實在減少當中。反觀社會前40%的家庭，每年可支配所得超過百萬，「發個幾千塊給這些人的用意何在？」

面對營利稅超徵，郭國文表示，這代表景氣創造出來的經濟效果不錯，但是關鍵在於經濟成長「下滲」不彰，導致底層民眾無感，面對通膨更是基層需求不被滿足，這才是政府必須重視的面向。

郭國文說明，自己反對政府普發現金，應該善用政策工具達到財富重分配，針對性紓困這才是真正的「苦民所苦」，請政府將經濟底層的需求作為政策優先目標，不是以普發現金來解決民怨。