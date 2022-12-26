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「經濟成果全民共享」 湧言會立委喊話超徵稅收重分配

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
前新北市議員何博文（左起）、民進黨立委趙天麟、王定宇、林楚茵、前新竹市議員李妍慧今天舉行記者會，呼籲政府應將超收稅徵成果與全民共享。記者曾原信／攝影
前新北市議員何博文（左起）、民進黨立委趙天麟、王定宇、林楚茵、前新竹市議員李妍慧今天舉行記者會，呼籲政府應將超收稅徵成果與全民共享。記者曾原信／攝影

台灣今年前11月全國賦稅收入突破新台幣3兆元，財政部官員推估全年總稅收可超過預算數4500億元以上，民進黨湧言會立委今天表示，政府在過年前應以現金或是消費券形式，把稅收成果與全民共享，希望在「經濟成果、全民共享」之餘，能夠領取標準最寬鬆、領取方式最便利。

民進黨立委趙天麟、王定宇、林楚茵等人上午在立法院舉行「經濟成果全民共享」記者會，主張政府在過年前應以現金或消費券形式，將稅收成果與全民共享，建議政府減免全台84萬年輕人的學貸，體恤青年世代的經濟壓力，希望政府就受影響的傳統產業與服務業等再行紓困等。

湧言會召集人王定宇表示，台灣近年經濟成果豐碩，但是新冠肺炎疫情爆發至今，不少傳統產業訂單都停了，甚至有企業將年假提早到明年1月8日，儘管半導體、科技產業的經濟情況不錯，但是傳統產業的狀況卻非常嚴峻，身為民選的民意代表，湧言會無法坐視不理。

王定宇指出，全國有84萬年輕人正在背負助學貸款，其中有百分之80就讀私校，家裡的經濟條件不好，私校的學費又貴，一出社會便背負平均30萬至50萬元的助學貸款，每個月的薪水都要優先繳納學貸。

王定宇認為，如果台灣整體的經濟成果不錯，是否能多體恤這個世代的年輕人，利用大家整體打拚出來的經濟成果，減輕年輕世代的的助學貸款壓力，或者對其貸款利息予以減免。

王定宇也說，許多產業在前三季已經消化完所有訂單，以至於第四季沒有訂單讓產線空轉，甚至在過年之後都有可能看到無薪假、留職停工的情況，因此針對面臨困境的產業，行政院應再提出新版「產業紓困方案」。

趙天麟表示，希望政府可以用最寬鬆的領取標準、最便利的領取方式進行，尤其近日有不少民眾反應，政府在發放相關補助時，有太多限制與不便利的地方，因此希望政府在「經濟成果、全民共享」之餘，能夠「領取標準最寬鬆、領取的方式最便利」。

林楚茵認為，當政府的預算已經達標時，這些收進來的預算就應該與全民共享，這些多出來的預算大多來自於營所稅，大企業在疫情中確實守住業績，各工廠線也如期出貨，但是餐飲業、中小企業確實受到影響，希望這次政府能夠讓全民共享經濟成果，落實真正的「還稅於民」。

前新北市議員何博文也說，希望政府在年關之前以現金、支票直接匯款給民眾，讓民眾感受到政府的暖意，讓稅收成果共享於全民。

前新竹市議員李妍慧說明，這次湧言會主張稅收「全民共享」，這是一種「重分配」的概念，政府從企業得到財富，再把財富平均分給人民，希望讓更多民眾享受到實質稅收超徵成果，全國人民快快樂樂地過年。

共享經濟 王定宇 學貸

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