連牧師都暗示支持選總統 侯友宜：不會忘記初心

新北市長侯友宜昨晚參加耶誕晚會，有牧師在現場祝福並希望侯扛下全台灣的責任來做事。侯友宜今早受訪時表示，他從事公職以來始終不忘初心，為中華民國與台灣這塊土地打拚，希望不管是新北還是全台灣的人都能獲得平安、幸福。

侯友宜今早參加新北市70家日間照顧中心達標聯合開幕記者會說，他這輩子在公職生涯已42年，始終不忘初心，為中華民國、為台灣這塊土地努力打拚，希望大家齊心齊力，讓這塊土地會共好。

侯友宜表示，他會用這個精神為國家、人民好好打拚，希望不管是新北或中華民國在台灣這塊土地的所有人，都能夠獲得幸福且平安喜樂。

另外，朱宗慶打擊樂團八里倉庫昨日遭焚，還有一名消防員受傷。侯友宜說，他已親自與朱宗慶聯繫，表達慰問及全力協助之意。

侯友宜表示，朱宗慶打擊樂團昨晚倉庫焚毀，自己第一時間就請消防局到現場搶救，有一位消防同仁在勇敢搶救過程中受了輕傷，自己非常難過，立刻派消防局長去慰問。

侯友宜指出，倉庫遭焚毀後，已請文化局在昨晚與朱宗慶打擊樂團在接洽，今天會派人到場盤點，希望協助讓朱宗慶打擊樂團根留新北，也能永續經營。這部分文化局、新北市府都會來協助，希望大家一起對這個文化，還有音樂這麼重要的打擊樂團給予全力的支持。