快訊

震海艦招標文件反映水下戰力不足 若開戰只能低強度輔助

傳併南山人壽「建議價格極具羞辱性」 中信金回應了

整理包／10萬元勞工紓困貸款今開辦 一文搞懂申請步驟

連牧師都暗示支持選總統 侯友宜：不會忘記初心

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北巿長侯友宜今早參加新北市70家日間照顧中心達標聯合開幕記者會時受訪，他說，從事公職以來始終不忘初心。記者張睿廷／攝影
新北巿長侯友宜今早參加新北市70家日間照顧中心達標聯合開幕記者會時受訪，他說，從事公職以來始終不忘初心。記者張睿廷／攝影

新北市長侯友宜昨晚參加耶誕晚會，有牧師在現場祝福並希望侯扛下全台灣的責任來做事。侯友宜今早受訪時表示，他從事公職以來始終不忘初心，為中華民國與台灣這塊土地打拚，希望不管是新北還是全台灣的人都能獲得平安、幸福。

侯友宜今早參加新北市70家日間照顧中心達標聯合開幕記者會說，他這輩子在公職生涯已42年，始終不忘初心，為中華民國、為台灣這塊土地努力打拚，希望大家齊心齊力，讓這塊土地會共好。

侯友宜表示，他會用這個精神為國家、人民好好打拚，希望不管是新北或中華民國在台灣這塊土地的所有人，都能夠獲得幸福且平安喜樂。

另外，朱宗慶打擊樂團八里倉庫昨日遭焚，還有一名消防員受傷。侯友宜說，他已親自與朱宗慶聯繫，表達慰問及全力協助之意。

侯友宜表示，朱宗慶打擊樂團昨晚倉庫焚毀，自己第一時間就請消防局到現場搶救，有一位消防同仁在勇敢搶救過程中受了輕傷，自己非常難過，立刻派消防局長去慰問。

侯友宜指出，倉庫遭焚毀後，已請文化局在昨晚與朱宗慶打擊樂團在接洽，今天會派人到場盤點，希望協助讓朱宗慶打擊樂團根留新北，也能永續經營。這部分文化局、新北市府都會來協助，希望大家一起對這個文化，還有音樂這麼重要的打擊樂團給予全力的支持。

新北市長 侯友宜 朱宗慶

延伸閱讀

侯友宜稱不能老把核廢料放新北 台電：凸顯核電兩難

侯友宜出席新北耶誕晚會 牧師：祝他成為全台灣的祝福

侯友宜新任期 各黨團期待市府能加速規畫興建工程

蔣根煌、陳鴻源連任新北市正副議長 侯友宜致賀

相關新聞

直擊柯文哲重返台大上班首日 快走16分鐘 沒騎世堅小摺

台北市前市長柯文哲今第一天返回台大醫院上班，上午七點半出門，準備徒步前往台大醫院。啟程前，柯文哲接受媒體聯訪表示，沒騎王...

役期延長擬查照改為審查 柯建銘：立法院每天都在發生

國防部日前預告年底前公布兵役延長方案，外傳民進黨立法院黨團擬將查照改為審查，遭到在野黨質疑是甩鍋立法院，民進黨立法院黨團...

連牧師都暗示支持選總統 侯友宜：不會忘記初心

新北市長侯友宜昨晚參加耶誕晚會，有牧師在現場祝福並希望侯扛下全台灣的責任來做事。侯友宜今早受訪時表示，他從事公職以來始終...

蔡英文明早開國安高層會議 下午記者會接受媒體提問

總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統預計將於明天上午10時於總統府召開國安高層會議，就「強化全民國防兵力結構調整方案」...

兵役延長擬改審查案 民眾黨團批甩鍋、綑綁在野黨承擔

蔡英文總統上周宣布本周要召開國安會議，立院民進黨團總召柯建銘昨表示，民進黨團擬將查照案改為審查案，透過付委程序，交由外交...

影／柯P回來了 卸下台北市長首日 柯文哲步行到台大醫院上班

台北市前市長柯文哲卸任後，今天是第一天回到台大醫院上班，一早柯文哲選擇從住家步行到台大醫院，為何沒有騎王世堅送的腳踏車上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。