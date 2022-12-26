蔡英文明早開國安高層會議 下午記者會接受媒體提問
總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統預計將於明天上午10時於總統府召開國安高層會議，就「強化全民國防兵力結構調整方案」進行討論。而明天中午12時，則將邀請執政黨立法院黨團及立委，在台北賓館進行溝通討論；此外，總統並將於下午3時30分於總統府召開記者會，向社會各界報告並接受媒體提問。
張惇涵表示，相關方案經國安會及國防部歷時兩年多的作業，將全民國防體系進行通盤檢視與調整，並研擬強化方案與配套措施。除了將於明天向社會各界報告外，總統府也期盼朝野政黨、民間團體、專家學者及社會各界，能夠進行更多良性討論與溝通，相信大家共同的目標是讓方案能夠更好。
張惇涵補充說明，而為因應國際政經局勢變遷，總統近期也將就台灣整體的經濟情勢與因應策略，另行召開國安高層會議，盤整行政院與各部會共同準備的方案。確切的時間若有確定，則將另行說明。
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