快訊

震海艦招標文件反映水下戰力不足 若開戰只能低強度輔助

傳併南山人壽「建議價格極具羞辱性」 中信金回應了

整理包／10萬元勞工紓困貸款今開辦 一文搞懂申請步驟

蔡英文明早開國安高層會議 下午記者會接受媒體提問

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統預計將於明天上午10時於總統府召開國安高層會議，就「強化全民國防兵力結構調整方案」進行討論。而明天中午12時，則將邀請執政黨立法院黨團及立委，在台北賓館進行溝通討論；此外，總統並將於下午3時30分於總統府召開記者會，向社會各界報告並接受媒體提問。

張惇涵表示，相關方案經國安會及國防部歷時兩年多的作業，將全民國防體系進行通盤檢視與調整，並研擬強化方案與配套措施。除了將於明天向社會各界報告外，總統府也期盼朝野政黨、民間團體、專家學者及社會各界，能夠進行更多良性討論與溝通，相信大家共同的目標是讓方案能夠更好。

張惇涵補充說明，而為因應國際政經局勢變遷，總統近期也將就台灣整體的經濟情勢與因應策略，另行召開國安高層會議，盤整行政院與各部會共同準備的方案。確切的時間若有確定，則將另行說明。

總統府發言人 國安會 張惇涵

延伸閱讀

將官勗勉典禮 蔡英文：持續充實國防 捍衛台灣的民主

點出蔡英文政府仇恨值增加的關鍵 謝金河：對人民斤斤計較 恐丟政權

蔡總統論文案彭文正被判敗訴 總統府回應了

彭文正告蔡英文博士論文不存在官司輸了 法院判決理由是這樣

相關新聞

直擊柯文哲重返台大上班首日 快走16分鐘 沒騎世堅小摺

台北市前市長柯文哲今第一天返回台大醫院上班，上午七點半出門，準備徒步前往台大醫院。啟程前，柯文哲接受媒體聯訪表示，沒騎王...

役期延長擬查照改為審查 柯建銘：立法院每天都在發生

國防部日前預告年底前公布兵役延長方案，外傳民進黨立法院黨團擬將查照改為審查，遭到在野黨質疑是甩鍋立法院，民進黨立法院黨團...

蔡英文明早開國安高層會議 下午記者會接受媒體提問

總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統預計將於明天上午10時於總統府召開國安高層會議，就「強化全民國防兵力結構調整方案」...

兵役延長擬改審查案 民眾黨團批甩鍋、綑綁在野黨承擔

蔡英文總統上周宣布本周要召開國安會議，立院民進黨團總召柯建銘昨表示，民進黨團擬將查照案改為審查案，透過付委程序，交由外交...

影／柯P回來了 卸下台北市長首日 柯文哲步行到台大醫院上班

台北市前市長柯文哲卸任後，今天是第一天回到台大醫院上班，一早柯文哲選擇從住家步行到台大醫院，為何沒有騎王世堅送的腳踏車上...

2023新視野／5年後珊瑚恐大規模死亡 張楊乾：台灣應投入更多資源在生態復育

走過戰爭、通膨、疫情、選舉交織紛擾的2022年，對於即將到來的2023年，你希望迎來的是一個什麼樣的台灣？在歲末年終之際，聯合報數位版邀請了多位名人談談2023年的想望，聽聽他們如何總結過去這一年，以及對來年的期盼。或許我們也能想想，我又能做些什麼？ 即使把各國現有的減碳承諾加總，全球仍可能在世紀末升溫高達2.8℃。因此，要求各國提出更嚴格的減碳目標，不僅是許多易受災國家和環保團體的呼聲，更要求歷史碳排大戶對過往污染免責的行為負責，在損害與賠償（Loss and Damage）的機制漸具雛形後，2023年也許會是新的里程碑。 而這些國際上的發展，對台灣來說，除了具有產業發展上的意義，同時也代表著必須學會如何因應，極端氣候所帶來的許多衝擊，及今後我們必須採取的調適行動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。