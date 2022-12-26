役期延長擬查照改為審查 柯建銘：立法院每天都在發生

國防部日前預告年底前公布兵役延長方案，外傳民進黨立法院黨團擬將查照改為審查，遭到在野黨質疑是甩鍋立法院，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，民進黨團尊重朝野各黨的意見，一切按照立法院的議事程序進行，「查照案改審查案，立法院每天都在發生」。

本報報導，柯建銘昨天表示，行政院核定義務役兵役延長為1年政策後送立法院查照，「（查照案）一定會改審查案」，立法院將有3個月的審查期，此番言論引來在野黨立委批評，這是民進黨的政治算計，打算把延長兵役的政治後座力甩鍋給在野黨。

柯建銘今天受訪時說明，有關查照案改為審查案，這是立法院的一般行為，如果不審查的話，查照案就直接通過；如果改為審查案，那就按照立法院的議事規則，外交及國防委員會將有3個月的審查期。

柯建銘指出，如果外交及國防委員會沒有在3個月內進行審查，還可以提報立法院會再延長3個月，最多會有6個月的審查期，查照案改成審查案，其實就只有「Yes or No」而已，立法院每天都在發生，按照立法院的議事規則及程序處理就好，民進黨團尊重各黨的意見。

柯建銘認為，對於兵役延長這麼重大的案子，他不相信國民黨不會改審查，「他們不改審查最好，完全沒有意見」，最後就是無異議通過，一切都是按照立法院的程序進行。

柯建銘說，國民黨有點搞不清楚狀況，因為查照案改為審查案，立法院會每天都有好幾十案，天天都有，民進黨團不會動用表決，「你們要審查就審查，我們從來不擋人家審查」。

依據「兵役法」第34條第4項條文規定，徵兵檢查合格男子依前項（第34條第3項）規定停止徵集服常備兵現役的時間及年次，由國防部會同內政部檢討兵額及兵源狀況，於一年前陳報行政院核定並送立法院查照後公告之；回復徵集時，亦同。