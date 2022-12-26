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藍批吳怡農搞飛機又搞民「調」籲選民防範新型態奧步

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
台北市議員游淑慧和國民黨文傳會副主委林家興今舉行「防範新型態奧步 吳怡農別搞完飛機又搞民『調』」記者會。記者劉宛琳／攝影
台北市議員游淑慧和國民黨文傳會副主委林家興今舉行「防範新型態奧步 吳怡農別搞完飛機又搞民『調』」記者會。記者劉宛琳／攝影

台北市議員游淑慧和國民黨文傳會副主委林家興今舉行「防範新型態奧步 吳怡農別搞完飛機又搞民『調』」記者會。林家興指出，離補選剩下兩周，呼籲選民看清楚並防範各種新型態奧步，不要被民進黨的選戰花招所騙；游淑慧更公開向吳怡農叫戰，呼籲吳怡農和她進行松機遷建作為公園的辯論。

林家興表示，舊型態選舉奧步如周刊夾報信箱黑函與賭盤訊息，新型態如假簽名文件與方法不明的民調等。他指出，根據「公職人員選舉罷免法」第53條第1項規定：「政黨及任何人自選舉公告發布及罷免案成立宣告之日起至投票日10日前所為有關候選人、被罷免人或選舉、罷免民意調查資料之發布，應載明負責調查單位及主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數及誤差值、經費來源」等，但24日吳怡農辦公室發布之新聞稿，其資料內容包括調查單位、主持人、抽樣方式與經費來源等依然未完整揭露。

游淑慧指出，蔡英文總統700多天不敢開記者會回應媒體提問，吳怡農對於其民調、政見與辯論爭議也是逃避、逃避再逃避。吳怡農老狗玩不出新把戲，又在玩民調奧步，有些平常不好好做民調、選前才突然發布異常民調的單位，選後都被大選結果徹底打臉，這是綠營選前已經玩到爛的招數，這就叫做奧步、作假、民調（ㄊ一ㄠˊ）。

游淑慧表示，吳怡農選戰主軸打王鴻薇落跑，但王鴻薇是現任的民代，如果民意認同她更上一層樓，那也是選民的付託；反觀吳怡農現在則是無業的待職，之前沒有受過選民檢驗跟認同。一個是肩負選民付託、帶著職務往前衝的「帶職」，一個是無業現在在找工作的「待職」。此外，吳怡農昨天到議會去踢館，根本是消費全體議員，在議員宣誓前匆匆就走，不禮貌也不適當。

游淑慧說，如果吳怡農真的願意服務，還是先來選市議員，接受最基層選民的檢驗再說如果連議會的議事運作都沒經歷過，卻對人民說要監督國防預算、設置國土防衛部隊、進行松機遷移，這個世界沒有你想的這麼簡單。

游淑慧進一步表示，如果吳怡農覺得自己比退輔會主委馮世寬還專業，那應該上辯論場，公開為自己政見辯護，甚至也不一定是王鴻薇，可以挑任一台北市議員作辯論。游淑慧當場向吳怡農下戰帖，公開呼籲吳怡農應就松機遷建後改建公園的政見和她辯論。她認為，如果吳怡農連屬於他的戰場都不敢上，只敢玩「一個人的武林」，那只會讓大家看不起。

吳怡農 游淑慧 民調

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