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兵役延長擬改審查案 民眾黨團批甩鍋、綑綁在野黨承擔

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召邱臣遠（右）、幹事長張其祿（左）。 圖／民眾黨團提供
民眾黨立院黨團總召邱臣遠（右）、幹事長張其祿（左）。 圖／民眾黨團提供

蔡英文總統上周宣布本周要召開國安會議，立院民進黨團總召柯建銘昨表示，民進黨團擬將查照案改為審查案，透過付委程序，交由外交及國防委員會審查。民眾黨立院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿今批執政黨甩鍋，綑綁在野黨一起承擔責任。

邱臣遠指，蔡英文總統執政下的民進黨政府碰到事情全以政治考量，過去幾次國防部和總統府對兵役延長政策前後說法不一、矛盾，拖拖拉拉，本來說年底前本來要公告，現在可能送交立院審查，「綑綁在野黨一起承擔責任，是否為了吳怡農補選，還是因為其他政治利益？」，籲國防部和府方態度要一致。

媒體追問，此舉是否意味著讓在野黨背書，邱臣遠說，府方跟國防部說法前後不一，現在又轉彎說要送交審查，「過去怎麼沒有那麼尊重民意？」在整個國家安全、全民國防跟兩岸態度，抗中保台喊的震天響，碰到事情就轉彎，名符其實要權力不要責任。

邱臣遠表示，兵役延長後的相關配套措施政府也應正視，包括國軍老舊武器汰換、訓練機制、如何和地方政府配合等。張其祿指，按照兵役法並不需要修法，要宣布立刻就可以宣布了，蔡政府此時突然這麼「尊重」民意機關，其實就是甩鍋。

蔡英文總統今天上午出席中華民國111年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮致詞。 記者蘇健忠／攝影
蔡英文總統今天上午出席中華民國111年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮致詞。 記者蘇健忠／攝影

邱臣遠 蔡英文 民進黨

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