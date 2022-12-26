直擊柯文哲重返台大上班首日 快走16分鐘 沒騎世堅小折

台北市前市長柯文哲今第一天返回台大醫院上班，上午七點半出門，準備徒步前往台大醫院。啟程前，柯文哲接受媒體聯訪表示，沒騎王世堅送的小摺腳踏車上班，是因為後來發現不太方便。聽說台北巿長蔣萬安延襲「柯規」，今天早上七點半開晨會，他笑說「很好、很好。」

第一天上班會找哪些人、做什麼事？柯文哲說，太久沒有回來，今天要去人事處報到、外科部報到，「這樣我看就一天了。」外界關切預計何時辦退休，柯文哲說，這就要去人事處跟他們談。

研究室還是跟以前一樣在東址地下四樓，柯文哲說，昨天他們傳來照片，他們連夜在打掃，說完忍不住笑了起來。那個地方八年沒進去，之前第一次看，髒的跟垃圾堆一樣，昨天看到照片，怎麼乾淨這麼多。

至於第一天上班有沒有什麼感觸？柯文哲說，「沒有啦，什麼感觸都沒有。」心情如何？他說「很多啦，很多。」會跟台北市前社會局長、創傷醫學部主治醫師許立民碰面嗎？他說，「有啦有啦」。會不會去找婦產科名醫施景中？他回答，如果有機會的話。

柯文哲說，腳踏車現在不在家裡，也不是在台大醫院，「在外面那個基金會，我下午去檢查看看怎麼弄。」他雖然原本想騎去上班，不過他後來發現不太方便，因為騎去就要騎回來，這樣最後一站就要在台大醫院才能騎回家。對於王世堅說會再補送龍袍過去，柯文哲只說，「哎唷，那個，不要理他。」