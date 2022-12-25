【即時短評】奪回台南正副議長 高譚市臭名就卸除了？

聯合報／ 記者鄭維真唐秀麗／台南即時報導
無黨籍台南市前議長郭信良爭取連任失利，以21票輸給民進黨邱莉莉的36票。記者吳淑玲／攝影
無黨籍台南市前議長郭信良爭取連任失利，以21票輸給民進黨邱莉莉的36票。記者吳淑玲／攝影

台南市議長選舉今天落幕，民進黨成功奪回正副議長寶座，但在選舉過程中，黑金暴力陰影籠罩，即使勝選，仍然是落得一身傷，從88槍擊案、爐碴案、市府官員涉貪弊案到選前疑似押人事件，背後部分有心人士操作鑿痕明顯，選後如何擺脫「高譚市」臭名，展現改革決心，才能從九合一大選失敗重新站起，重拾台南人的光榮感！

台南市最近被藍營質疑淪為慶記之都的高譚市，何況台南還是副總統賴清德的大本營，有藍營羅智強質疑「台南無法無天了嗎？」，還有自家人民進黨副秘書長林飛帆批「集體鄉愿」，與綠營立委陳亭妃跳出來控訴黑道介入議長選舉，總統、副總統、代理主席還要繼續靜默嗎？

從88槍擊案主嫌及槍擊迄今逃之夭夭，到已請辭的民進黨中執委郭再欽涉及爐碴案遭起訴，再到市府經發局長陳凱凌涉貪遭收押禁見，選前更發生台南區漁會理事長林世傑涉嫌請國民黨議員方一峰上車，疑恐嚇要求不要支持郭信良，但林世傑女兒新科議員林依婷反駁澄清沒有恐嚇，父親只是看不下去郭信良向農漁會貸款欠債不還惡劣行逕。

這一連串的連環爆，每次台南只要一發生事情，就有特定人士召開記者會批評台南黑金亂像，層出不窮，網路隨即有人放風聲，相關人士利用媒體報導或社群渲染黑金問題，或利用治安個案操弄變成政治議題，這個標準SOP的作業流程，似乎被檢警調也看出來了，自此不再隨之起舞，「你說你的、我辦我的」，今天更發布新聞稿強調行政中立，依法行政，令人感到遺憾。

選舉結束了，台南藍綠內部問題各自現形，但仍脫離不了黑金暴力陰影，市長黃偉哲今就職率先帶頭簽署廉政公約，尤其台南一向被稱為綠到出汁，民進黨向來以清廉自居，該如何重拾城市光榮感，徹底切割黑金風暴，除了展現行動改革決心外，也需化解黨內矛盾，也才能真正從九合一大選跌倒處重新站起。

台南市長黃偉哲今天宣誓就職，提出清廉勤政為重要施政方向。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲今天宣誓就職，提出清廉勤政為重要施政方向。記者鄭惠仁／攝影
民進黨議長邱莉莉（左）與副議長林志展（右）當選後合照。記者黃仲裕／攝影
民進黨議長邱莉莉（左）與副議長林志展（右）當選後合照。記者黃仲裕／攝影
民進黨正國會6名議員陳怡珍（左起）、周麗津、陳秋萍、陳碧玉、蔡秋蘭和吳通龍發表聲明將「含淚投票」，全部支持黨團推薦正副議長人選。記者吳淑玲／攝影
民進黨正國會6名議員陳怡珍（左起）、周麗津、陳秋萍、陳碧玉、蔡秋蘭和吳通龍發表聲明將「含淚投票」，全部支持黨團推薦正副議長人選。記者吳淑玲／攝影

台南 民進黨

延伸閱讀

連任台南議長失利！郭信良發聲明：民進黨走至今 令人難過至極

台南市議長選舉一早氣氛緊張 藍軍預言：有人要跑票了

台南議長選舉／被問有信心連任？無黨郭信良微笑點頭

台南議長選情暗潮洶湧 國民黨團晚間甲動副議長3人未到

相關新聞

中選會公告 民進黨陳靜敏、民眾黨陳琬惠遞補不分區

九合一選舉，新竹市長高虹安與屏東縣長周春米今天就職。兩人的不分區立委遺缺，中選會今天公告，民進黨由陳靜敏、民眾黨由陳琬惠...

中選會討論通過 南投立委補選明年3月4日投票

中選會委員會議今日討論通過，第10屆立法委員南投縣第2選舉區缺額補選投票日期，定於2023年3月4日（周六）舉行投票。

【即時短評】奪回台南正副議長 高譚市臭名就卸除了？

台南市議長選舉今天落幕，民進黨成功奪回正副議長寶座，但在選舉過程中，黑金暴力陰影籠罩，即使勝選，仍然是落得一身傷，從88...

出席2022聖誕嘉年華 賴清德感謝小朋友滿滿祝福

副總統賴清德今天上午出席「2022聖誕嘉年華」，他說，感謝小朋友贈送的聖誕禮物，帶給他滿滿的祝福以及下個階段人生奮鬥的目...

《總統選舉專題2-1》2024大選誰領風騷？ 兩岸、經濟最優先

無論是誰，2024年的新總統都要解決兩岸關係緊蹦與經濟問題！2024年將舉行總統選舉，民進黨由賴清德出線、侯友宜代表國民黨出征是目前的情勢；但台大政研所教授王業立受訪時指出，兩岸問題與受通膨影響的經濟，會是左右民眾投...

《總統選舉專題2-2》綠失和、藍白要整合 兩岸論述是關鍵

「民進黨可能會分裂，但國民黨也還沒整合，民眾黨正虎視眈眈！」學者施正鋒受訪時如此表示，不排除柯P與郭董攜手進軍總統府的可能。學者曲兆祥分析說，副總統賴清德穩坐候選人之位，卻要防總統蔡英文的冷箭；國民黨主席朱立倫與新北市長侯友宜兩強相爭，考驗誰派系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。