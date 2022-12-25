【即時短評】奪回台南正副議長 高譚市臭名就卸除了？

台南市議長選舉今天落幕，民進黨成功奪回正副議長寶座，但在選舉過程中，黑金暴力陰影籠罩，即使勝選，仍然是落得一身傷，從88槍擊案、爐碴案、市府官員涉貪弊案到選前疑似押人事件，背後部分有心人士操作鑿痕明顯，選後如何擺脫「高譚市」臭名，展現改革決心，才能從九合一大選失敗重新站起，重拾台南人的光榮感！

台南市最近被藍營質疑淪為慶記之都的高譚市，何況台南還是副總統賴清德的大本營，有藍營羅智強質疑「台南無法無天了嗎？」，還有自家人民進黨副秘書長林飛帆批「集體鄉愿」，與綠營立委陳亭妃跳出來控訴黑道介入議長選舉，總統、副總統、代理主席還要繼續靜默嗎？

從88槍擊案主嫌及槍擊迄今逃之夭夭，到已請辭的民進黨中執委郭再欽涉及爐碴案遭起訴，再到市府經發局長陳凱凌涉貪遭收押禁見，選前更發生台南區漁會理事長林世傑涉嫌請國民黨議員方一峰上車，疑恐嚇要求不要支持郭信良，但林世傑女兒新科議員林依婷反駁澄清沒有恐嚇，父親只是看不下去郭信良向農漁會貸款欠債不還惡劣行逕。

這一連串的連環爆，每次台南只要一發生事情，就有特定人士召開記者會批評台南黑金亂像，層出不窮，網路隨即有人放風聲，相關人士利用媒體報導或社群渲染黑金問題，或利用治安個案操弄變成政治議題，這個標準SOP的作業流程，似乎被檢警調也看出來了，自此不再隨之起舞，「你說你的、我辦我的」，今天更發布新聞稿強調行政中立，依法行政，令人感到遺憾。