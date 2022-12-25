中選會討論通過 南投立委補選明年3月4日投票

民進黨政府以有統戰內容與資安疑慮為由，把管制短影音App「TikTok」（抖音國際版）使用從公部門擴大到民間，消息傳出引發社會熱議，這無疑又是民進黨為宣傳抗中保台所推出的一場鬧劇。 如果這個政府施政得宜，人民對國家深具信心，資安教育也普及全民，何必擔心全球有10億用戶的影音平台，到了台灣卻變成統戰工具，說穿了，只是想把不得民心的責任，推給他們所謂的境外勢力，這個政府完全失去反省能力。

2022-12-25 17:25