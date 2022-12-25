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中選會討論通過 南投立委補選明年3月4日投票

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
南投縣新舊任縣長今天交接，新任縣長許淑華（左）一襲黑色洋裝，相當吸睛。記者賴香珊／攝影
南投縣新舊任縣長今天交接，新任縣長許淑華（左）一襲黑色洋裝，相當吸睛。記者賴香珊／攝影

中選會委員會議今日討論通過，第10屆立法委員南投縣第2選舉區缺額補選投票日期，定於2023年3月4日（周六）舉行投票。

中選會表示，第10屆立法委員選舉，南投縣第2選舉區選出的立委許淑華當選南投縣縣長，已於12月25日宣誓就職，該選舉區立法委員缺額補選，依法應於2023年3月24日前完成補選投票。

中選會表示，相關立委缺額補選投票日期，經12月21日邀集考選部、教育部、經濟部、內政部民政司、內政部戶政司、內政部警政署及南投縣選舉委員會召開協調會議會商，委員會議討論通過定為2023年3月4日，投票起止時間為上午8時至下午4時。

中選會說明，第10屆立法委員南投縣第2選舉區缺額補選投票日期的訂定，是考量法定補選完成投票期限等各項因素。

相關重要選務工作日程如下：

(一)111年12月27日 發布選舉公告

(二)112年1月5日 公告候選人登記日期及必備事項

(三)112年1月9日至1月13日 受理候選人登記之申請

(四)112年1月13日 政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止

(五)112年2月3日前 審定候選人名單，並通知抽籤

(六)112年2月7日 候選人抽籤決定號次

(七)112年2月12日 選舉人名冊編造完成

(八)112年2月21日 公告候選人名單

(九)112年2月22日至3月3日 辦理公辦政見發表會

(十)112年2月28日前 公告選舉人人數

(十一) 112年3月4日 投票、開票

(十二) 112年3月10日前 審定當選人名單

(十三) 112年3月10日 公告當選人名單

(十四) 112年3月15日前 發給當選證書

(十五) 112年4月9日前 通知候選人領取補貼之競選費用

2022大選 南投縣選舉 許淑華 中選會 投票 立委補選

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