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出席2022聖誕嘉年華 賴清德感謝小朋友滿滿祝福

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天上午出席「2022聖誕嘉年華」。圖／總統府提供
副總統賴清德今天上午出席「2022聖誕嘉年華」。圖／總統府提供

副總統賴清德今天上午出席「2022聖誕嘉年華」，他說，感謝小朋友贈送的聖誕禮物，帶給他滿滿的祝福以及下個階段人生奮鬥的目標；也祝福大家聖誕快樂、閤家平安。

賴清德抵達後，首先參觀以台北市街道與地標為藍圖的薑餅城。接著，欣賞小朋友「聖誕老公公」舞蹈表演，並接受小朋友代表贈送聖誕禮物。

賴清德致詞時感謝牧師顧其芸的邀請，讓他有機會參加由「中華Fun心關懷公益協會」主辦的聖誕嘉年華活動。稍早小朋友們送他的聖誕禮物，也帶給他滿滿的祝福，以及下個階段人生奮鬥的目標。

賴清德提到，他與顧其芸是因為台南地震而結緣，當時很多人因此失去寶貴性命，「新生命小組教會」在顧牧師帶領下，兄弟姊妹們捐贈大筆善款給台南市災後重建。顧牧師常常給他很多鼓勵，讓他深受感動。

賴清德說，從今天的活動可以感受到大家滿滿的愛、喜悅及主的祝福，也很高興看到一些老朋友、好朋友，他要表達內心最深的祝福，祝大家聖誕快樂、閤家平安。隨後，副總統前往「聖誕新創主題區」、「聖誕全民運動會」參觀，並在「聖誕教育共學館」與「小小公民記者」互動。

副總統賴清德今天上午出席「2022聖誕嘉年華」。圖／總統府提供
副總統賴清德今天上午出席「2022聖誕嘉年華」。圖／總統府提供

賴清德 台南

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