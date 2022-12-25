《總統選舉專題2-1》2024大選誰領風騷？ 兩岸、經濟最優先

無論是誰，2024年的新總統都要解決兩岸關係緊蹦與經濟問題！2024年將舉行總統選舉，民進黨由賴清德出線、侯友宜代表國民黨出征是目前的情勢；但台大政研所教授王業立受訪時指出，兩岸問題與受通膨影響的經濟，會是左右民眾投票的主要因素。

2024年將舉行總統大選，國民黨目前可能的人選有黨主席朱立倫、新北市長侯友宜，民進黨則是將出任黨主席的賴清德，前副總統陳建仁也有人點名；而民眾黨的前台北市長柯文哲很早就曾放話要選2024，讓這場總統大選仍充滿變數。

侯友宜機會較高

彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授劉兆隆分析，國民黨應該會由侯友宜出線，但不排除朱立倫也想選，民進黨應該是定於一尊，由賴清德出馬；另外，民眾黨的柯文哲2024年也勢在必得，但不確定會以什麼方式參與。他說，過去國親合作並沒有成功打敗陳水扁，因此藍白是否還有合作可能，變數仍相當高。

台大政治系教授王業立受訪時說，國民黨由侯友宜出線機會比較高，他也是檯面上勝選機會最高的候選人。雖然郭台銘近日動作頻頻，被外界解讀想重回政壇，但郭已經退黨，若要再讓郭回歸，不只爭議高，且郭本人可能也不願接受，至於他是否會與柯文哲搭配還需要觀察，台灣民眾不一定會接受郭董以無黨籍身分參選。

侯會有落跑問題

中山大學政研所教授廖達琪受訪時認為，民進黨應該是由賴清德出征，而陳建仁已經不可能參選總統了，因為他是英派，且輔選台北、桃園的成績並不好。

她分析，國民黨的人選還在醞釀中，雖然朱立倫很想選，但侯友宜、郭台銘也是可能的人選，因朱立倫的民調並不高，而侯友宜是否要帶職參選也是問題。廖達琪說，感覺侯友宜沒有培養好的接班人，辭職誰接班會是大問題，且落跑也會有反彈的聲浪。

藍綠之外民眾期待

她表示，郭台銘有可能以無黨籍身分出馬。至於柯文哲，廖達琪認為藍白不需要合，因為2004年的連宋配輸，中間選民當時沒有選擇，這次卻可以選柯文哲，中間選民對兩大黨的不滿，讓第三勢力這次比較有機會，以台北市為例，雖然藍綠選民都有歸隊，但黃珊珊的票數也還不錯。

王業立直言，柯文哲絕對不會缺席2024年選舉，但由於這次地方選舉沒有選很好，因此直接參選總統的勝選機率目前來看不高，但若參選的話將會搶到藍營選票，他認為藍白合是有可能的選項，包括參與組閣、柯擔任副手等，王業立表示，民眾黨目前選舉約有10-15%選票，應設法提高立委席次的策略，較容易延續政黨生命。

他認為，立委選舉也許柯文哲可以將自己或黃珊珊排進不分區名單，在民眾對於兩大黨不滿下也有一定選票空間。

藍綠都要調整兩岸

被問到兩岸因素對選舉的影響，王業立指出，2020年因香港反送中、韓流的影響，讓「芒果乾」與「抗中保台」成為選戰主軸，如今因美中持續對抗，中國持續對台施壓，兩岸政策仍扮演關鍵角色。

劉兆隆分析，兩岸政策將會是決定國民黨勝負的關鍵。他指出，國民黨新的兩岸論述要符合「對等、沒有一中，與中國能接受」等3大特徵，才能讓台灣民眾重新相信國民黨。劉兆隆說，九二共識已經被中國共產黨、民進黨都說成「一國兩制」，如果國民黨再提九二共識，「連上帝來都會選輸，」他比喻說。

藍營須有共識

「不只國民黨，民進黨也要想如何調整兩岸政策！」王業立說，近日賴清德在宣傳政見時也強調兩岸和平的重要，加上兵役延長恐讓民進黨失去年輕人選票，且今年選舉也看見「抗中保台」催票效果下降，民進黨從陳時中開始，到最近吳怡農都改說「反共」，較少提到「抗中」，可視為民進黨的初步調整。

王業立分析，之前江啟臣擔任主席時，有想要調整國民黨的兩岸論述，但並沒有成功，國民黨要設法讓兩岸論述在黨內獲得共識，才能清楚對外表述、爭取選民支持，否則容易被貼「親中」、「舔共」標籤，即使這次年輕人不支持民進黨，也不見得會投給國民黨。

須思考如何應對中國

「兩岸論述始終是台灣大選重要因素！」廖達琪說，這次選舉也看到抗中保台需要調整，主要是「抗中」的部分；而國民黨還能繼續用九二共識嗎？還是憲法共識，廖達琪認為需要趕快找到「避戰但不畏戰」，且不會讓國民黨被扣上「賣台」標籤的論述。

她說，柯文哲就是「兩岸一家親」，沒那麼抗中，但也比國民黨更靠近本土勢力。

對於新總統的期待，廖達琪強調，還是要「緩解兩岸關係」與解決「經濟」問題。她說，親美、友日都是必要，因此對中的「X中」的「X」是什麼字，必須要兩黨自己好好思考，需要以和平為基礎，但如果是「和中」可能又會太親共，而兩岸問題的定位也會連動影響經濟發展的路線。

王業立認為，新總統上任後需要解決兩岸、經濟與貪汙問題。他分析，兩岸在蔡總統任內變得開戰風險更高，而高通膨也讓民眾受苦甚深，這都是最急迫的問題。而民進黨是否能繼續執政，王業立直言，要看處理黨內錯誤決策、貪污醜聞頻傳的決心多高，畢竟與過去「勤政、廉民、愛鄉土」的形象已經差太多。

【更多精采內容，詳見 】