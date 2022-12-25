《總統選舉專題2-2》綠失和、藍白要整合 兩岸論述是關鍵

「民進黨可能會分裂，但國民黨也還沒整合，民眾黨正虎視眈眈！」學者施正鋒受訪時如此表示，不排除柯P與郭董攜手進軍總統府的可能。學者曲兆祥分析說，副總統賴清德穩坐候選人之位，卻要防總統蔡英文的冷箭；國民黨主席朱立倫與新北市長侯友宜兩強相爭，考驗誰派系整合的智慧高。

蔡、賴嫌隙猶存

「賴清德滿穩的，沒有看到其它的對手，」曲兆祥肯定說，但最大的變數是蔡英文會不會放手。他說，蔡、賴之間的嫌隙已不是江湖傳說，民進黨在2018年選得非常差，賴清德當時表面以「為敗選負責」為由，辭去了行政院長的位置，其實就是要擺脫行政院長職位的綑綁，劍指總統候選人的大位。

他指出，民進黨於2018年地方選舉大敗，蔡英文的聲望相當羸弱，為了取得總統候選人的位置，不得不對賴清德下重手，如綠營側翼網軍出征賴清德，導致賴清德不得不屈居於副總統的位置，兩人之間也已有不小的嫌隙。

曲兆祥強調，最好的狀況就是蔡、賴盡棄前嫌，攜手合作，「但這可能性不高」，因為現在賴清德在綠營就是所向披靡，民調更是遠高於曾經被點名總統候選人的行政院長蘇貞昌與前副總統陳建仁，合作的空間相對縮小很多。

女性副手機率高

施正鋒也說，如果沒有變數的話，賴清德能成功擔任黨主席，在總統候選人初選過程中就有優勢。而蔡英文不會輕易把資源讓給賴清德，但若硬要推自己的人選當副手的話，恐怕有可能引發一場腥風血雨。

他說，目前閣揆改組機會大，行政院長的位置如果還是由蘇貞昌或國安會秘書長顧立雄接任的話，蔡英文手中就還能掌握行政資源，並用來與賴清德進行交換，值得觀察。

至於副總統的人選，曲兆祥表示，賴清德應該還是會在綠營裡找人，不會跳出政治圈，但也可能會考慮「女性」、「比較沒有政治氣息或包袱」的人選，來中和賴清德的形象。施正鋒也指出，賴清德若想搭配「女性」，前文化部長鄭麗君、駐美代表蕭美琴都是可能的人選。

朱侯相爭 要拚整合

曲兆祥指出，國民黨最有可能的總統候選人就是朱立倫跟侯友宜，按政治倫理來說，朱立倫（新北市長）曾經是侯友宜（新北副市長）的長官，朱立倫應該更有資格肩扛大任；但就實力來說，侯友宜又遠勝朱立倫一籌，該矛盾關係確實有可能演變成僵持不下的局面。

但他也說，朱立倫是「政治精算師」，他也知道當選的機率沒有比侯友宜高，如果以退為進讓賢給侯友宜的話，不僅可以有機會分得副總統的提名權，還能包裝成「以大局為重」。曲兆祥說，現在民間都預測朱侯必有一爭，但如果結果兩人很順利達成整合關係，對國民黨的士氣有非常大的加分。

「民進黨可能會分裂，但國民黨也還沒整合，民眾黨正虎視眈眈，」施正鋒如此分析說，國民黨主要有「戰鬥藍」、「韓家軍（與軍公教體系重疊）」與「地方派系」三大派系，整合三派的能力將成為國民黨總統候選人的關鍵因素。但他也指出，目前朱立倫在這次地方選舉的表現不錯，抬升不少進軍總統的聲望。但侯友宜功高震主，實力也不容小覷。

藍白合才有勝算

「（前高雄市長）韓國瑜、（中廣董事長）趙少康與來勢洶洶的郭董，都是國民黨十足的變數，」施正鋒分析說，一旦綠營分裂、藍營整合失敗，將成為柯文哲最好的機會，掌握更龐大的中間選民，更有可能進一步與郭董合作，而且從準新竹市長高虹安就可以看出，兩人早就有合作的經驗，連袂出擊也不無可能。

曲兆祥指出，目前選民結構還是以民進黨的基本盤最大塊，如果柯文哲堅持跑到底，對國民黨相當不利。「藍一定要和民眾黨合作，否則勝選的機會不大，」他強調，而且國民黨讓利給柯文哲的方式很多，包括副總統、行政院長、各部會首長與地方立委等位置，都是可以交換的籌碼。

曾冠球分析表示，柯P會出來選，只是他的位置還不明確，可能是總統、行政院長，但「就他的性格來說，應該不願意屈就於副總統」，藍白如何合作相當重要。

他說，國民黨人選應以能吸收中間與淺綠選民的能力，作為最重要的考量，但每個候選人都有他們弱點，如郭台銘富士康在中國有龐大的利益關係，跟中共的關係扯不清楚，對淺綠相對沒有吸引力，侯友宜的本土派立場如何延伸、而朱立倫的立場又一直模糊不清。

新兩岸論述是關鍵

「此次選舉的關鍵一定是兩岸論述，」曲兆祥如此說，面對到兵役延長、台灣有烏克蘭化的危機等狀況，民進黨的「抗中保台」的論述將會更加升級「或戰或和」的層級。

他指出，從民調來看，維持現狀仍是民意的多數，能否端出「不統不獨」又避免開戰的論述，是每個候選人不得不面對的議題。

「不管藍綠總統候選人，國家主體性於2024年都會被嚴格檢驗，且都不好回答，」曾冠球強調，之前「抗中保台」的論述很好用，但現在美國開始玩真的，產生政治衝擊就不一樣了，如賴清德口中的「務實台獨」究竟要如何達成？國民黨在九二共識已經沒得談的狀況下，又該端出什麼論述？將成為選舉的關鍵。

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