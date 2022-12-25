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台灣第82個政黨！內政部通過「麻將最大黨」成立 將以民生為政黨宗旨

聯合報／ 記者高凌雲／即時報導
內政部經過兩個月時間處理，最近以公文通知麻將最大黨成立同意備案。照片提供/麻將最大黨
內政部經過兩個月時間處理，最近以公文通知麻將最大黨成立同意備案。照片提供/麻將最大黨

麻將最大黨申請成立政黨，已獲得內政部同意備案，成為國內第八十二各政黨，編號三七九。內政部以台內民字第11102243231號公文寄交麻將最大黨，通知成立政黨同意備案，同時將發給麻將最大黨政黨證書與圖記。

麻將最大黨黨主席郭璽說，麻將最大黨是以關心民生為政黨成立宗旨，只關心與人民生活有關的大小事，感謝成立過程當中，許多立委的關心支持，也感謝內政部給予許多協助與指導。

郭璽表示，今年10月申請成立政黨，歷經兩個月等待，終於盼來內政部的通過備案公文，這兩個月等待期間，麻將最大黨籌辦公益杯麻將大賽初賽，申請入黨民眾累積到2萬人，內政部對於麻將最大黨的成立，最初有些不太理解的地方，但經過溝通後，內政部能夠理解麻將最大黨成立的宗旨，是關心民生。

郭璽說，他雖不懂政治上的許多眉眉角角，可是他關心的一般大眾生活，推動麻將競技活動，不是宣揚賭博，因為想要賭錢的賭徒，不會到公開的麻將館賭錢，他希望讓大家理解麻將能夠照顧老人的身心健康。

麻將最大黨 內政部 郭璽

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