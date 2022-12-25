影／南投新縣長許淑華就職 林明溱為「1原因」台上向她致歉

南投縣新舊任縣長今交接，新縣長許淑華宣誓就職，也是林明溱正式卸任的日子，林明溱在就職典禮上細數其8年政績，並向許淑華喊話，盼參加南投燈會點燈，要她「不要他卸任了，就把他忘掉」，也向許淑華致歉，沒能解決南投垃圾問題。

林明溱說，開票前他就深信許淑華會大勝3萬票以上，果然都在他的掌握中，讓他放心卸下這8年來的重擔，感謝副縣長陳正昇、秘書長洪瑞智及縣府團隊的努力，他才能在任內獲得遠見雜誌評選的「五星級縣長」殊榮，也有賴縣民的支持。

林明溱細數他從政以來的成績，他表示，其立委任內為南投縣向中央爭取逾200億元經費，縣長8年光建設經費就達400多億元，但他從未去行政院要經費，因因為有立委馬文君、許淑華2人爭取補助就夠了，根本不用他出面。

縣府8年前負債167億元，在各局處量入為出，把經費都花在刀口上，財政控制相當好，在他任內減債達75億元，至今負債剩92億元，並開發4大產業區及1個溫泉區有將近40億元收入，但｢有賺到、花不到」全留給許縣長建設發展。

林明溱也提到，由縣府自籌經費興建中，5.1億元的松嶺之星、近5億元的九九峰氦氣球樂園、青年住宅興設、4大產業區及溫泉區等都希望許縣長接續開發，還有南投縣最引以為傲的學童營養午餐免費，許縣長也允諾將繼續推動辦理。

而農曆年節將屆，南投燈會每年吸引逾400萬人次，帶動地方經濟，目前也如期推動中，但今年舉辦時，他已卸任，因此希望點燈典禮能邀請他去，並向同在台上的許淑華喊話「不要他卸任了，就把他忘掉」。