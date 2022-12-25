澎湖藍營劉陳昭玲六連霸奪議長 無黨籍藍凱元任副議長
澎湖縣議會國民黨籍議長劉陳昭玲，今天如外界預料，以16票大勝民進黨的呂黃春金，在縣議會六連霸議長成功，創下台灣地方自治史上連任最長任期議長的紀錄，副議長則由無黨籍藍凱元當選。
澎湖縣議會正副議長選舉，縣議會共有19席議員，其中國民黨4席、民進黨3席、無黨團結聯盟1席，其餘都是無黨籍，民進黨團僅有3席。
今天上午投票結果，國民黨劉陳昭玲獲得16票，民進黨的呂黃春金3票，選舉結果劉陳昭玲大勝。另副議長部分，則由無黨籍的藍凱成獲17票，民進黨的蔡清續1票，國民黨吳政杰1票；藍在傅議長勝出。
今天上午議長選舉，原本被視為關鍵選票的民進黨3席議員，全數集中支持呂黃春金，但仍難以撼動劉陳昭玲的連任之路。
選前，原本有意挑戰議長寶座的藍凱元，外傳劉陳昭玲透過友好、有「澎湖王」之稱的林炳坤出面協調，穩住了劉陳昭玲的連任議長之位，讓藍凱元退居角逐副議長。
今天上午議長選舉，原本被視為關鍵選票的民進黨3席議員，全數集中支持呂黃春金，但仍難以撼動劉陳昭玲的連任之路，實力雄厚的藍凱元也順利當選副議長。
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