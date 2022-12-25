田弘茂：台灣漸融入以美國為主導的安全戰略體系

監察院外交及國防委員會邀請總統府資政田弘茂以「俄烏戰爭及美中競爭對我國外交處境之影響」演講，田弘茂說，歐洲國家因俄烏戰爭將台海與之比擬，進而更瞭解台灣在地緣政治的重要性，轉而對台更加支持；而台灣也正逐漸融入以美國為主導的民主陣營及安全戰略體系。

田弘茂說，今年10月以來，烏克蘭已有超過200處供電設施遭受襲擊，俄羅斯發動「能源戰」之目的在於瓦解烏國民眾抗敵意志，使其在寒冬中無電可用。盡管如此，國際間尤其是西方國家對於烏克蘭仍給予相當支持，美國迄今已提供超過500億美元援助，包括情報與通訊支援，以及較長距離攻擊性武器的供應，如海馬斯多管火箭、彈簧刀無人機等；各國也提供烏克蘭超過1000億美元之軍援。

田弘茂說，從中國對俄烏戰爭的立場、俄烏戰爭對歐洲能源之影響，及改變國際金融版圖等面向可觀察到，歐洲國家也因為俄烏戰爭將台海與之比擬，更加瞭解台灣在地緣政治的重要性，轉而對台更加支持。

田也從美中競爭、台美政治與經貿關係，包含美中貿易戰、國會反中民意、擴大印太地區駐軍、重整產業供應鏈、強化台灣自我防衛、美國會通過國防授權法、晶片四方聯盟（Chip 4）、台積電赴美投資等，闡述台灣正逐漸融入以美國為主導之民主陣營及安全戰略體系。

在隨後的座談會中，監委趙永清詢及如何從國安及戰略角度加強人民對未來生存與發展之意識等。監委蔡崇義詢及國防授權法與「外國軍事融資（Foreign Military Financing，FMF）」相關內容等。監委紀惠容詢及台灣非政府組織（NGO）在美國戰略體系下之最佳因應等，以上均由講者逐一回答，委員對於田弘茂專業分析均給予高度評價。