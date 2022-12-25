影／台南議長選舉嚴格安檢 藍營4連霸議員諷全國第一

爭議不斷的台南市議會正副議長選舉結果今天出爐，民進黨重新拿下正副議長席次，議長當選人邱莉莉，副議長當選人林志展。今天國民黨原本預計早上八點甲級動員，改為九點。議員進入議會時，皆由警方陪同。議會門口配佩安檢人員，藍營四連霸議員林燕祝不滿斥責，選正副議長要做安檢，台南市議會選舉是全台第一，前所未見，到底是怎麼一回事。

民進黨正國會六席議員雖然選前與黨內不同派系議員互控黑金介入，但選舉時仍將票投給黨內同志，未發生違紀情事。不過藍營被綠營策動跑票成功，議員李文俊、李鎮國及張世賢3人跑票，現場唱票時，場邊一度出現驚呼聲。國民黨議員兼黨團發言人王家貞一臉錯愕離開會場，丟下一句「國民黨團撤了吧」隨即面露不滿走出會場。 國民黨副議長參選人李文俊議長票投給民進黨籍議長參選人邱莉莉。記者黃仲裕／攝影 民進黨正國會議員陳怡珍投給黨內同志後，神情落寞的走出議場。記者黃仲裕／攝影 民進黨新科議員林依婷進入台南市議會時，接受警察高規格安檢。記者黃仲裕／攝影 民進黨議員邱莉莉以36票當選台南市議會議長。記者黃仲裕／攝影 國民黨議員蔡育輝進入台南市議會時，接受警察高規格安檢。記者黃仲裕／攝影