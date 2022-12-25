副議長投前國民黨員有壓力 張博洋：這張是觀察票

高雄市正副議長出爐，民進黨推舉的正副人選，市議員康裕成、曾俊傑皆當選，但地方、選民有不同聲音。基進黨籍市議員張博洋今天也投康、曾，但他強調，自己對曾俊傑是投下「觀察票」，昨天所謂「民無配」消息傳出，自己已收到很多選民的不滿。

張博洋此次為基進黨搶下首個高雄市議會席次，選後已加入民進黨團運作。張博洋說，三民區的兩位議員當選正副議長，一來是市長陳其邁居中協調、策略奏效，但也是因整體綠營無法單獨過半的情況之下的妥協。

張博洋在選後發文恭喜康裕成，但對於剛從國民黨退黨的曾俊傑持保留態度。張博洋說，此次正副議長選舉，雖然民進黨宣稱這是「民無配」，而非「民國配」。但消息傳出後，自己已接收到眾多深綠選民的不滿，選民怒批，這是赤裸的政治交換。

基進黨長期喊出「國民黨不倒、台灣不會好」口號，力抗中國國民黨，張博洋今在副議長選舉仍投給曾俊傑，面對選民可能的質疑，對此張博洋解釋，在整體綠營無法單獨過半的情況之下，要同時拿下正副議長人選困難度高，連要勝選議長都相當艱難。妥協與協調是民進黨不得不的選擇，但希望只是一個「過渡性的妥協」。