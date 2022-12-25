花蓮縣長徐榛蔚就職 期許政策訂定更精準

花蓮縣長徐榛蔚順利連任，今天縣政府舉辦宣誓就職典禮，由衛福部長薛瑞元擔任監誓與監交人，將印信交給徐榛蔚。徐榛蔚表示，期許未來政策訂定有更多的精準度，讓花蓮向前邁進。目前縣府局處首長皆未有變動。

花蓮縣府今天在縣府貴賓室，舉辦第19屆縣長徐榛蔚就職典禮，由薛瑞元監誓，並將印信監交給徐榛蔚，展開第2任縣長職務，場面簡單、隆重。在縣府團隊與薛瑞元拍大合照時，大家比出雙手捧臉頰的可愛姿勢，象徵幸福花蓮願景，典禮後徐榛蔚邀請薛瑞元參加耶誕市集，感受佳節氣氛。

徐榛蔚表示，過去1460個日子以來，感謝花蓮鄉親給縣府的肯定，也謝謝所有局處首長的努力，未來可能有愈來愈多的困境，尤其是現在的天候變化與永續發展，對花蓮來說是危機也是轉機。縣府秉持「線上有速度、線下有溫度，政策訂定有更多的精準度」，這是自己對於縣府團隊未來四年的期許，帶領花蓮往前邁進。

薛瑞元說，首先要恭喜徐縣長高票當選縣長，在衛福部主管業務裡，長照是國家重要政策，花蓮在長照的覆蓋率、服務比率等，都在全國名列前茅，謝謝徐縣長過去對政策的支持，還有縣府團隊的努力。