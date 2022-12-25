快訊

美國「炸彈氣旋」有多強？有如氣候災難片「明天過後」驚悚畫面曝

博客來「清潔工事件」遇大危機！一文看懂統一集團最強電商如何稱霸台灣網路書店

雙語補助太好拿？ 高教學店騙很大 課程經費全造假

花蓮縣長徐榛蔚就職 期許政策訂定更精準

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
在縣府團隊與衛福部長薛瑞元（前排左四）拍大合照時，大家比出雙手捧臉頰的可愛姿勢，象徵幸福花蓮願景。記者王思慧／攝影
在縣府團隊與衛福部長薛瑞元（前排左四）拍大合照時，大家比出雙手捧臉頰的可愛姿勢，象徵幸福花蓮願景。記者王思慧／攝影

花蓮縣長徐榛蔚順利連任，今天縣政府舉辦宣誓就職典禮，由衛福部長薛瑞元擔任監誓與監交人，將印信交給徐榛蔚。徐榛蔚表示，期許未來政策訂定有更多的精準度，讓花蓮向前邁進。目前縣府局處首長皆未有變動。

花蓮縣府今天在縣府貴賓室，舉辦第19屆縣長徐榛蔚就職典禮，由薛瑞元監誓，並將印信監交給徐榛蔚，展開第2任縣長職務，場面簡單、隆重。在縣府團隊與薛瑞元拍大合照時，大家比出雙手捧臉頰的可愛姿勢，象徵幸福花蓮願景，典禮後徐榛蔚邀請薛瑞元參加耶誕市集，感受佳節氣氛。

徐榛蔚表示，過去1460個日子以來，感謝花蓮鄉親給縣府的肯定，也謝謝所有局處首長的努力，未來可能有愈來愈多的困境，尤其是現在的天候變化與永續發展，對花蓮來說是危機也是轉機。縣府秉持「線上有速度、線下有溫度，政策訂定有更多的精準度」，這是自己對於縣府團隊未來四年的期許，帶領花蓮往前邁進。

薛瑞元說，首先要恭喜徐縣長高票當選縣長，在衛福部主管業務裡，長照是國家重要政策，花蓮在長照的覆蓋率、服務比率等，都在全國名列前茅，謝謝徐縣長過去對政策的支持，還有縣府團隊的努力。

他指出，過去四年以來，花蓮在徐縣長帶領下推動許多重要政策，包括有機農業推動，讓農產品行銷全國；花蓮在疫情期間，觀光受到影響。現在國境已解封，國旅市場興盛，可以預期徐縣長在後疫情時代帶領下，花蓮觀光能回復以前榮景。相信未來四年在徐縣長執政的經驗下，還是能很順利推動縣政，給縣民帶來更多進步。

花蓮縣政府今天舉辦宣誓就職典禮，由衛福部長薛瑞元（左）擔任監誓與監交人，將印信交給縣長徐榛蔚（右），場面簡單、隆重。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府今天舉辦宣誓就職典禮，由衛福部長薛瑞元（左）擔任監誓與監交人，將印信交給縣長徐榛蔚（右），場面簡單、隆重。記者王思慧／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（前排左五）順利連任，今天參與就職典禮，與縣府局處首長手比愛心合影。記者王思慧／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（前排左五）順利連任，今天參與就職典禮，與縣府局處首長手比愛心合影。記者王思慧／攝影
花蓮縣府今天舉辦縣長徐榛蔚（前排左五）就職典禮，衛福部長薛瑞元（前排左四）擔任監誓人，與縣府團隊合影。記者王思慧／攝影
花蓮縣府今天舉辦縣長徐榛蔚（前排左五）就職典禮，衛福部長薛瑞元（前排左四）擔任監誓人，與縣府團隊合影。記者王思慧／攝影

花蓮 徐榛蔚 薛瑞元

延伸閱讀

蘇貞昌為閣員失言道歉 薛瑞元：自己知道分寸了

影／BNT疫苗引爆郭台銘舌戰 蘇貞昌為薛瑞元這句話道歉了

限購藥品種類、盒數規畫進度 薛瑞元曝首波為此類藥品

薛瑞元嗆郭董 柯文哲：高端推銷員指責別人是BNT推銷員

相關新聞

台北市議會正副議長選舉 副議長葉林傳過關

台北市議會第14屆議長、副議長選舉上午投票，如外界預期，選情穩定，北市議會共61席議員，國民黨和藍營友軍席次過半，國民黨...

花蓮縣長徐榛蔚就職 期許政策訂定更精準

花蓮縣長徐榛蔚順利連任，今天縣政府舉辦宣誓就職典禮，由衛福部長薛瑞元擔任監誓與監交人，將印信交給徐榛蔚。徐榛蔚表示，期許...

吳怡農昔打響「雙帥對決」今走上「一人武林」 只因起手式錯了？

台北市長蔣萬安留下的立委遺缺補選在即，由民進黨吳怡農對上國民黨王鴻薇，面對擅長闢戰場的王鴻薇，吳走上一人武林，相較兩年前初試啼聲，對戰蔣萬安打響雙帥對決的高人氣，截然不同，落差之大，外界看他更像是被民進黨放生，是農式風格出了什麼問題嗎？學者解析，吳怡農參選起手式，儼然得罪當道。

2024總統大選趙少康點名這3人優秀 朱立倫：讓他們好好拚市政

中廣董事長趙少康昨舉行「戰鬥藍感恩茶會」，坦言是為總統大選「暖身」，而國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘...

台灣有事日本有事…為美國戰略利益 台日面臨反彈聲浪

許多人信以為真的台灣有事，日本有事，果然成真。當台灣為了兵役是否延長，百姓爭論不休之際，日本民眾也反對日本政府加稅，以因應增加軍備，搞武裝競賽所增加的國防支出。台日兩地政府面臨人民的質疑與反對，背後都有一個共同原因，美國的幕後指使。

【專家之眼】無狎其所居：德國社宅給台灣的啟示

老子說：「民不畏威，則大威至。無狎其所居，無厭其所生。夫唯不厭，是以不厭」，翻成白話就是：「一旦到了人民不害怕統治者的威...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。