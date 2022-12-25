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2024總統大選趙少康點名這3人優秀 朱立倫：讓他們好好拚市政

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨主席朱立倫（中）今參加桃園市長張善政就職典禮。記者朱冠諭／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今參加桃園市長張善政就職典禮。記者朱冠諭／攝影

中廣董事長趙少康昨舉行「戰鬥藍感恩茶會」，坦言是為總統大選「暖身」，而國民黨主席朱立倫新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘也是不錯人選。對此，朱立倫今表示，縣市首長才剛就職，讓他們好好拚市政，盼國民黨團結、努力做事。

朱立倫今早參加桃園市長張善政就職典禮時受訪表示，趙少康是大家的好朋友，也是媒體界重量級人物，但國民黨今天所有的首長才就職，未來一定展現國民黨為人民拚好日子、為大家拚好日子的決心。

朱立倫表示，國民黨實實在在、好好做代誌，大家讓這些首長全力地拚市政、拚縣政，才是最重要的；國民黨部還有兩場延長賽補選，國民黨都會戰戰兢兢，一定全力以赴，讓民眾看到國民黨就是團結一致，努力做事情。

國民黨 朱立倫 新北市長 侯友宜 郭台銘 趙少康

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