聽新聞
test
0:00 / 0:00
2024總統大選趙少康點名這3人優秀 朱立倫：讓他們好好拚市政
中廣董事長趙少康昨舉行「戰鬥藍感恩茶會」，坦言是為總統大選「暖身」，而國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘也是不錯人選。對此，朱立倫今表示，縣市首長才剛就職，讓他們好好拚市政，盼國民黨團結、努力做事。
朱立倫今早參加桃園市長張善政就職典禮時受訪表示，趙少康是大家的好朋友，也是媒體界重量級人物，但國民黨今天所有的首長才就職，未來一定展現國民黨為人民拚好日子、為大家拚好日子的決心。
朱立倫表示，國民黨實實在在、好好做代誌，大家讓這些首長全力地拚市政、拚縣政，才是最重要的；國民黨部還有兩場延長賽補選，國民黨都會戰戰兢兢，一定全力以赴，讓民眾看到國民黨就是團結一致，努力做事情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言