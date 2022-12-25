上任第一天會查「新竹大秘寶」？ 高虹安：查到將交檢調司法

新竹市第11屆市長宣誓就職及交接典禮今天上午9點在市府大禮堂舉行，典禮後市長高虹安接受媒體聯訪，媒體問及明天上班是否就會開始查「新竹大秘寶」？高虹安說，之後將更用心查核、檢討公共工程，不過若查到類似弊案也會交由檢調司法，而非由市府認定。

高虹安說，當選後確實收到很多地方基層與民眾的陳情，都對竹市公共工程有疑慮，她再次重生，未來會對公共工程無論是預算編列或追加、發包流程與驗收、廠商招標資格做通盤檢討，讓公共工程與經費能個合乎財政紀律與確保實用性，並讓市民找回對公共工程的信任感。

媒體再問高虹安就任後要忙於市政，是否會擔心之前的爭議需要台北、新竹兩地跑？高虹安說，她會勇敢面對並絕對尊重、配合所有檢調司法的程序，對於市政也不會浪費分秒，將全力來拚，相信她堅實的市政團隊無論在經驗與專業上，都可以做到最好，所以她並不擔心。

媒體問，今天的市長宣誓就職及交接典禮，由內政部代理部長花敬群擔任監誓人，似乎規格比其他縣市都高，高虹安的心情如何？她說，其實昨天的心情忐忑不安，因為從當選到就職之間確實發生很多事，無論外界有什麼挑戰，她還是很努力尋覓市府內閣團隊人選，也於今天順利完成就職與交接程序，花敬群跟新竹有些淵源，行政院的安排真的別有用心，也別具意義。