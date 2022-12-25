吳怡農赴議會尷尬遭擋 顏若芳救援化解

民進黨北市第三選區（中山、北松山）立委補選候選人吳怡農今赴北市議會拜會，遭駐衛警詢問及擋在門外，剛時剛好回任議員顏若芳抵達在簽到，最後在顏若芳救援之下順利進入議會；吳怡農表示，今天是受到民進黨團邀請，最主要來的原因恭喜議員們就職，趁著耶誕節也帶餅乾作為小禮物。

吳怡農今赴議會拜會時，發生意外插曲，由於並非市議員身分，遭駐衛警詢問及擋在門外，當時剛好顏若芳抵達在簽到，有幕僚向顏若芳求救，最後吳怡農在顏若芳陪同進入市議會。媒體追問是否沒有聯絡好？吳怡農否認，並稱是在等議員，至於是否遭到駐衛警詢問？吳怡農說，「當然這是台北市議會」。

吳怡農表示，今天是受到民進黨團邀請，最主要來的原因恭喜議員們就職，趁著耶誕節也帶餅乾作為小禮物，還需拜託大家最後兩周多幫他催票、拉票。

另外，近來媒體名嘴所謂的「得票預測」，吳怡農競選總部下午指出，依據最近一次所做的電話民調，吳怡農的支持度僅落後對手王鴻薇4.5個百分點。

吳怡農表示，民調是客觀事實，他落後對手4.5個百分點，表示接下來兩周還需繼續努力，但也看到民調是對他的肯定，社會大眾支持正向乾淨選舉。

媒體追問，民調有點落後會不會想進行辯論？吳怡農表示，他在議題方面過去提出國家安全、國家競爭力等具體政見，對手至今沒有說哪個同意、哪個不同意，「這是我覺得最大的問題」。