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不讓王鴻薇背惡名 吳怡農：盡全力讓她留在議會

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
民進黨北市第三選區（中山、北松山）立委補選候選人吳怡農今赴北市議會拜會。記者潘才鉉／攝影
民進黨北市第三選區（中山、北松山）立委補選候選人吳怡農今赴北市議會拜會。記者潘才鉉／攝影

民進黨北市第三選區（中山、北松山）立委補選候選人吳怡農今赴北市議會拜會，而國民黨參選人王鴻薇今參加就職典禮後將繼續拚輔選不斷挨批「落跑」。吳怡農說，「我會盡全力讓她留在市議會，不要讓她背負落跑惡名。」

吳怡農表示，當然恭喜王鴻薇高票連任，他會盡全力讓王鴻薇留在市議會，「讓她替市民服務，不要讓她背負落跑惡名。」

另外，國民黨立委林奕華將出任台北市副市長，預計明年2月上任，也遭外界批落跑。吳怡農表示，民意代表辭職、不想要留在工作崗位，這是基本權利，但選民看得非常清楚，林王兩位也需要對每一位投票給予支持的選民做出最基本交代；不管是王鴻薇或林奕華，這麼多人投給這兩位，而選民會不會少了一位民意代表，這是大家已經表達比較失望的地方。

針對新北市長侯友宜提到「中央應處理新北核廢料」，吳怡農表示，侯不希望核廢料在新北市，凸顯王鴻薇核二、核三政策空洞及缺乏可行性，參選人提政策不是聖誕節在許願，必須提出有用可行的方案，目前王鴻薇除了講出「核二核三延役」六個字之外，沒有提出說如何研議，也沒有解決侯友宜最大顧慮就是核廢料處理。

新北市長 王鴻薇 吳怡農

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