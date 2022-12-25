曾俊傑投靠綠營…連勝文批汪精衛 網友酸：識時務者為俊傑

高雄市正副議長改選前夕高潮迭起，國民黨議員曾俊傑透過民進黨發出退黨聲明，並以無黨籍身分成為綠營提名的副議長人選，引發黨內反彈，國民黨副主席連勝文批曾俊傑宛如賣友求榮、背叛選民的高雄汪精衞，與民進黨蛇鼠一窩，終有一天會付出慘重代價。網友也留言諷「識時務者為俊傑」。

國民黨提名的高雄市議長人選、現任副議長陸淑美面臨曾俊傑退黨等阻力，昨天發出退選聲明，強調她願意支持黨內想選議長的人，高雄市黨部主委許福明等人昨天找原本表態要拚議長連任的國民黨曾麗燕，曾麗燕評估曾俊傑退黨，無黨議員李順進也表態挺民進黨議長人選康裕成，幾乎勝負已定，曾麗燕昨天明確表示不想參選議長。

國民黨高雄市議會黨團今早8點開黨團會議，仍會由陸淑美代表黨參選議長，副議長搭檔是五連霸議員陳美雅。

曾俊傑帶槍投靠風暴，也引發紛擾，陸淑美女兒黃韻涵說，母親過去一個月奔波、懇託，希望為黨打贏這一仗，一切變化讓人不免感嘆「原來老師以前教的在社會上不一定適用！少數服從原來只是說一說而已」。黃韻涵也感嘆，國民黨籍議員，委託民進黨黨部代發聲明，退出國民黨黨團，加入無黨聯盟黨團，罕見的操作方式真的很高招。

連勝文回應說，他昨天得知消息真的很生氣，曾俊傑第一次參選時，便幫他輔選，不料幾年後居然變成一個賣友求榮，背叛選民的高雄汪精衞，與民進黨蛇鼠一窩，終有一天會付出慘重代價。對於連勝文說法，黃韻涵嘆「我也很生氣、很感慨，2、3人挾持一整個黨派！我相信他們總有一天會付出代價」。