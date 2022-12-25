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【專家之眼】無狎其所居：德國社宅給台灣的啟示

聯合報／ 劉明德／德國柏林自由大學政治學博士
北市明倫社宅。聯合報系資料照片
北市明倫社宅。聯合報系資料照片

老子說：「民不畏威，則大威至。無狎其所居，無厭其所生。夫唯不厭，是以不厭」，翻成白話就是：「一旦到了人民不害怕統治者的威脅的時候，那麼，就意謂著統治者的政權要被推翻了。不要讓人民無法安住、不要讓人民活不下去，只有不壓迫人民，人民才不會厭惡統治者。」

為什麼這次地方九合一選舉民進黨選得這麼難看？關鍵原因就是大部分台灣人的日子過得太苦了，而民進黨有些高官過得太爽了，出入88會館，接受性招待，至於看不到的魔鬼交易，那更是不在話下。兩相比較，人民的心裡怎能平衡？所以，老子才說「大威至」，「大威至」就是用選票把當政者趕下來。

在筆者的上一篇文章《笑話，台灣的社宅也能叫社宅！》中，已經提及台灣社宅的幾個問題，分別是：數量太少、申請資格過於浮濫、租金太貴、以及不應該由抽籤決定。接下來，對比德國社宅，我們再來分析台灣社宅的其他問題，這些問題就是老子提醒執政黨要注意到的「無狎其所居」，否則，人民就不會投票給你。

第一，社宅變成了中產宅。德國社宅的申請門檻很高，其主要依據是申請者的收入上限，以一人一戶來說，年收入不能超過1.2萬歐元（37.56萬台幣）；以二人一戶來說，整戶年收入不能超過1.8萬歐元；此後，每增一人，額度為4100歐元。比較特別的是，家中若有孩子，那麼，該孩子一人的額度就是4600歐元。舉例，一個三口之家，父母加上一個孩子，那麼，其整戶年收入不能超過2.26萬歐元（折合台幣71萬元），才有資格申請。

此外，在德國，要能租到社宅，必須先取得「低收入戶住房證（Wohnberechtigungsschein，簡稱WBS）」。望文生義，必須是當地的低收入戶才能申請，如此，才能確保低收入戶更有機會租到社會住宅，畢竟僧多粥少，不是每個低收入戶都能入住。然而，在台灣，能住進社宅的，大部分都是中產階層。

按照住宅法第4條規定，「社會住宅，提供至少40％以上比率出租予經濟或社會弱勢者」。以台北明倫社宅為例，提供給弱勢的比例才35％，還不到法定的四成，換言之，65％的房客都不是社會弱勢。社會住宅本來就只應提供給低收入戶，這才叫社會住宅，就像能住「帝寶」的人，資產沒有上億，還有臉住進去嗎？這是同樣的道理。

第二，租期太短。台灣的社宅租賃最長不得超過6年，但經濟或社會弱勢者，得延長為12年。也就是說，經濟弱勢最久也只能住12年，那麼，12年之後呢，就得搬家。而且，一旦不能住社宅，就必須負擔起市價的房租，問題是負擔得起嗎？此外，搬家也是一筆不菲的費用，因此，台灣這樣的法律顯然不是「無狎其所居」。社宅的租期，應該像德國一樣可以長住，20年、30年，甚至一輩子，這也是為什麼德國人租房子的多，房屋自有率只有46％的原因。在首都柏林，租屋族更是達到了85％。

第三，對社宅的定位錯誤：台灣的執政黨把社宅理解為自償性投資，這當然是錯的。例如，蔡總統任內第一任行政院長林全就說，「希望社會住宅不要動用公務預算」，更說「能少編就盡量少編」。正因為這樣的理解，於是就出現社宅租金還是「很貴」以及能住進社宅的人主要不是低收入戶這樣的結果，這就違背了社宅的本意。既然是社會住宅，那麼，它就是一項社會福利，既然是社會福利，那就不能考慮到自償性，而是發揮它安定社會、救助弱勢的功能，這才是社宅該有的定位。

第四，社宅不需要立看板，立了反而是給自己貼標籤。以明倫社宅為例，自己在自家門口立了「明倫社會住宅」的牌子，這在德國是沒看過的現象。在德國，任何房子，從外觀上，沒人會知道這一套房子或這一區的房子是社會住宅。因為社會住宅不會永遠是社會住宅，合約的時間一到，社會住宅就可以轉變為一般住宅。因此，自然沒必要給自己立一個招牌。

社宅 社會住宅 德國 九合一選舉 民進黨

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