基隆市長交接前夕 林右昌、謝國樑同台齊喊耶誕節快樂

基隆市長明天交接前夕，基隆市長林右昌、新任市長謝國樑今晚耶誕夜先同台祈福，雖然天氣冷冰冰，但兩人互動還不錯，一起同聲喊了多次「耶誕節快樂」。

在2022年的尾聲，基隆市政府一連三天在國門廣場辦理西望市集x霓虹派對，結合基隆在地特色美食、現場音樂表演，營造獨特港邊市集。

市長林右昌今晚間特別到場與民眾一起共度耶誕佳節，許多民眾也爭相與林市長合照，肯定他8年來努力的成果。

林市長說，今天是他卸任市長前的最後一天，一整天他都在基隆塔地標豎梯帶領市民欣賞美麗的山景，晚間再趕來為西望市集活動開場，他祝福所有市民。他強調，基隆這8年來的蛻變大家有目共睹，也兌現了他當初要讓大家成為驕傲基隆人的承諾。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆擁有得天獨厚的山海資源、港口意象、以及新舊並濟的城市人文，為展現基隆作為海洋國門文化觀光特色及活力，今年耶誕節特別舉辦西望市集x霓虹派對，以「西望」與「希望」雙關文字取名，除了代表耶誕氣氛中的希望，也意涵從西岸望向基隆，期透過市集將在地特色美食與活動結合，讓民眾更了解碼頭美食文化與特色。

謝國樑表示，今天可以跟各位弟兄姊妹聚在一起，感覺到非常的幸福，當選至今仍是誠惶誠恐的心情，但也非常堅定，「會為我們基隆鄉親好好服務，將基隆打造成為亞洲最有愛的城市」。

謝國樑說，這幾年準備選舉期間，碰到很多低谷與挑戰，每次碰到問題的時候，都會回想自己的初心與信仰，今天能夠有這個機會來服務，這是自己的榮幸，也是使命，並且會好好把未來的工作做好。