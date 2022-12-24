疫情受災戶3／門診量腰斬 耳鼻喉科醫苦撐求「別倒閉」

「新冠疫情期間，門診量大減5成，真的很慘，一直都在虧錢。」醫師公會全聯會理事長，同時也是新北市新莊區開業耳鼻喉科醫師周慶明表示，「這是從來沒有遇過的事情，感受真的很深」，尤其疫情進入台灣後，大家都很害怕，但為了照顧病人及診所護理師，他秉持四大原則「不裁員、不減薪、不關診、不停診」，不會因為看診的病人少了就減診、關診。他回想，去年5月疫情嚴峻「真的看不到隧道的盡頭」，但他沒有放棄希望，每天都是努力撐著，等待疫情過去，不能就這樣倒了。

周慶明說，該診所在疫情前，每月看診量約5000多人次，同時有多名醫師及4名護理師協助看診，但疫情爆發後，門診量大減5成多，幾乎是腰斬，每月僅剩2000多人次，雖然門診患者沒有歸零，但與疫情前相比真的少很多，護理師也開始放有薪假，從原先3至4人上班，縮減至2人，最後病人不多的時候，就只剩下1名護理師值班，其他護理師都放有薪假，以降低染疫風險。

疫情期間，看診沒有病人時，周慶明都坐在診間看報紙，因時間充裕，有別以往只看新聞標題，而是詳細閱讀內容。周慶明說，看報紙會特別針對疫情新聞，主要也是當時有許多電子媒體邀約講述疫情，必須掌握疫情脈動，護理師則是穿著全身防護衣坐在護理站滑手機。

周慶明說，當時不只耳鼻喉科，經全聯會了解，小兒科醫師病人數也減少4至5成，甚至還有診所病人數銳減超過5成，還有診所有時一整天一個病人也沒有，或只有1、2位病人。

「雖然到診間就醫病人減少，但大家仍十分緊張。」周慶明說，當時來到診所看病的民眾可能就是確診患者，他自己也隨時暴露在染疫風險當中，加上病人減少後，診所就是虧錢，「看著存摺的存款數字愈來愈少」，身心壓力真的很大，所幸後續健保署有加以補貼才得以維持。

去年指揮中心公布三級警戒時，各醫院急診擠滿了需要PCR採檢的人，造成許多非新冠患者來不及救治，當時周慶明擔任新北市醫師公會理事長，號召全國約300多位熱血醫師投入社區篩檢的行列，共同防疫，期盼疫情早點過去。

周慶明面對這次疫情來襲，總是抱持著樂觀的態度，他笑說，這一生可以遇到這次百年大疫，以後應該也遇不到了，雖然防疫過程很辛苦，但所有共同防疫的戰士都沒有離開或退場，他能參與其中十分榮幸，「真的值得了」。但疫情期間新北市基層診所一名醫師不幸染疫過世，仍令人遺憾。