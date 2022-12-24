陳亭妃再喊黑道、黑金充斥台南的政治 林依婷留言嗆爆

台南市議會正副議長明天就要投票了，立委陳亭妃連日透過臉書向黨中央喊話，指黑道介入要總統救救台南，今再貼出「黑道介入台南市議長選舉！總統、副總統、代理黨主席、市長，還要繼續靜默嗎？」民進黨議員當選人林依婷留言直接嗆：「真的不能投給郭信良，讓他繼續糟蹋農漁民跟鄉親的血汗錢。」網友各有支持立場，火藥味十足。

陳亭妃近日連續透過臉書向黨喊話提到「求求總統、副總統救救台南！黑道介入台南市議長選舉」、「黑道介入議長選舉！國民黨打到死，民進黨挺到底，這是檢討嗎？」。

林依婷在底下留言，郭信良向農漁會借款未還一事，並要陳亭妃不要再護短了，不然到時候恐怕會有支持陳亭妃就是支持郭信良的言論出來，不利陳參選市長。還留言「游錫堃院長南下辛苦輔選，如果輔選的議員通通跑票，對得起他嗎？」

陳亭妃今天一則貼文「黑道、黑金充斥台南的政治，還是只有鄉親最溫暖！」林依婷也在下面留言「立法院院長也是由黨籍立委一票一票團結不跑票才選出的，希望台南的夥伴們不要讓游錫堃院長丟臉」。

台南市民進黨團推薦邱莉莉和林志展參選正副議長，和無黨籍議長郭信良和國民黨副議長李文俊對決，和郭信良友好的正國會立委陳亭妃連日發文訴求黑金介入台南議長選舉，喊話「請總統救救台南」，今天再發文喊話「總統、副總統、代理黨主席及市長，還要再靜默嗎？」，民進黨議員當選28席，再加1席台聯及1席台灣基進，已實質過半，但仍籠罩跑票疑雲。